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        Haberler Ekonomi Para Krediler Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı - Para Haberleri

        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırının yüzde 0,5'e düşürüldüğü ve istisna tutulan yabancı para kredilerin kapsamının da daraltıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 00:46 Güncelleme: 01.03.2025 - 00:47
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        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
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        TCMB, internet sitesinde yaptığı açıklamada, yabancı para kredilerdeki gelişmeleri dikkate alarak sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, yabancı para krediler için aylık yüzde 1 olan büyüme sınırı yüzde 0,5’e düşürülürken istisna tutulan yabancı para kredilerin kapsamının da daraltıldığı belirtildi.

        TCMB, en son ocak ayının başında yaptığı değişiklik ile yabancı para krediler için büyüme sınırını yüzde 1’e düşürmüştü. Ancak bu değişikliği takip eden iki ayda yabancı para kredi büyümesi istisna tutulan kredilerin etkisiyle büyüme sınırının üzerinde gerçekleşmişti.

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        #merkez bankası
        #döviz kredileri
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