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Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'da yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Son iki aydaki 675 baz puanlık faiz artırımının ardından bugün ağırlıklı olarak faize dokunulmaması bekleniyor

Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor - haberler
HABERTURK.COM / Ajanslar

Kasım ve Aralık aylarında toplam 675 baz puanlık faiz artırımına giden Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK),bugün saat 14.00'da yılın ilk faiz kararını açıklayacak.

Kasım ayında Naci Ağbal başkanlığında ilk kez toplanan PPK 475 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Aralıkta ise 200 baz puanlık artırımla politika faizini yüzde 17'ye yükseltti. Bugünkü toplantıda ise ağırlıklı olarak politika faizinin sabit bırakılması bekleniyor.

Reuters anketine katılan 20 kurumun 15'i politika faizinin sabit tutulmasını, 5'i ise faizlerde artış beklediğini bildirdi. Artış beklentilerinin üç tanesi 50, diğer ikisi ise 100 baz puan yönünde.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan 34 ekonomistin de büyük çoğunluğu da politika faizinin sabit bırakılmasını beklediğini belirtti. Ankete katılan ekonomistlerin 2'si 50 baz puan, 4'ü 100 baz puan artış beklerken, 28 ekonomist değişiklik olmayacağını tahmin etti.

Yabancı kurumlar da benzer bir beklenti oluşmuş durumda.

İspanyol BBVA'nın Başekonomisti Alvaro Ortiz Vidal-Abarca, TCMB'nin bu ayki Para Politikası Kurulu toplantısında beklemede kalabileceğini belirtti ancak bankanın fiyat gelişmelerini yakından gözlemleyeceğini ve gerekmesi durumunda sıkılaşmaya gitmek için hazır olacağını ifade etti. Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, Merkez Bankası'nın faizlerde değişiklik yapmasını beklemediğini söyledi.

Credit Suisse ise son yayımladığı raporda "Bizce en olası senaryo, PPK'nın yüzde 17 seviyesindeki politika faizini 2021'in ortasına kadar koruduktan sonra yılın ikinci yarısında kademeli olarak yüzde 14'e indirmesi" değerlendirmesiyle bu toplantıdan faizde değişiklik beklemediğini bildirdi.

'ARTIRIM HTİMALİ DIŞARIDA BIRAKILAMAZ'

Ağırlıklı olarak Merkez'in politika faizinde değişikliğe gitmyeceği beklense de faiz artırımı için hala alan olduğunu düşünenler de var. Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, en olağan senaryonun politika faizinin yüzde 17'de sabit bırakılması olduğunu ancak ılımlı bir faiz artırma ihtimalinin de tamamen dışarıda bırakılamayacağını belirtti.

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio ise Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının sonuna doğru yaklaştığını ancak daha yüksek faizler için hala biraz alan olduğunu vurguladı. Maggio, Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 18'e çıkarabileceğini söyledi.

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen ise TCMB'nin politika faizini sabit bırakma ya da ılımlı artırma seçenekleriyle karşı karşıya kalabileceğini dile getirerek, bankanın politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 17.5'e çıkarabileceği öngörüsünde bulundu.

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