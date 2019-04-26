Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),2019 yılı Mart ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,8 azalarak 96,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,8 azalarak 74,0 milyar dolar olarak kaydedildi, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,7 oranında azalarak 20,8 milyar dolar oldu.



Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler, yurt dışı bankalarca Merkez Bankası nezdinde açılan depo hesapları, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH, yurt içi bankalarla yapılan depo işlemleri, yurt içi ve yurt dışı bankalarla yapılan finansal türev işlemlerinden doğan alacak ve yükümlülükler) bir önceki aya göre net bazda yüzde 70 oranında artarak 25,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu tutarın 12,1 milyar dolar döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduatlardan oluşmakta olup, söz konusu tutarın 7,4 milyar dolar anapara, 4,7 milyar dolar faizlerden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net yükümlülükler 13,1 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 9,6 milyar dolar 0-1 ay, 3,5 milyar dolar 4-12 ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,0 azalarak 31,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.