Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İHA'nın haberine göre; Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02’den 2,25’e, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,62’den 1,80’e yükseltildi.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52’den 2,75’e çıkarıldı. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,12’yken 2,30 olarak yeniden belirlendi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı tarafından yürütülecek yeni tarife, 1 Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

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