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Merkez'in düzenlemesi sonrası Bitcoin fiyatında düşüş

Merkez Bankası'nın kripto para düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanmadan önce 63.678 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin bu sabah 61.400 dolara geriledi. Son 24 saatte Bitcoin'de yaşanan düşüş yüzde 2.5'i buldu

Merkez'in düzenlemesi sonrası Bitcoin fiyatında düşüş
HABERTURK.COM

Merkez Bankası'nın kripto paraları mal ve hizmet alımında ödeme olarak kullanılmasını yasakladı. Söz konusu yasak ödeme hizmeti sağlayıcısı olmayan kripto para borsalarını etkilemiyor. Buna rağmen söz konusu kararın piyasa üzerindeki etkisi hissedildi.

Geçtiğimiz yıl başta Bitcoin olmak üzere kripto paraları hızla değer kazanırken Türkiye'de bu paralara ilgi de katlanarak arttı. Türkiye merkezli kripto para borsalarında BTC/TL işlemlerinin hacmi 5 milyar dolarlık değeri aştı.

Tabii dolarla ve/veya yabancı borsalarda işlem yapan kullanıcılar da göz önünde bulundurulduğunda Türk vatandaşlarının kripto para piyasasında çok daha yüksek bir miktarda bir alım-satım yaptığı tahmin ediliyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı ankete Türkiye'den katılanların yüzde 16'sı kripto para kullandığını veya sahibi olduğunu bildirdi. Türkiye, bu sonuçla dünyada kripto paraların en yaygın kullanıldığı 4. ülke oldu.

Merkez'in kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından önce 63.678 dolar seviyesinde olan Bitcoin bu sabah itibarıyla 61.400 dolara geriledi. Son 24 saatte Bitcoin'deki değer kaybı yüzde 2.5'i buldu. Bitcoin çarşamba günü 64.863 dolarla rekor kırmıştı. Düşüşte 64.000 seviyesine yaklaştıkça gelen k3ar satışları da etkili oldu.

DOGECOIN 2 TL OLDU

Ethereum ise yüzde 1.5'lik düşüşle 2.444 dolara geriledi. Piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paraların 47'si son 24 saatte değer kazandı.

Bugün en dikkat çekici yükseliş Dogecoin'de yaşandı. Dogecoin yüzde 82 yükselişle 0.25 doları aştı. 2 gün önce ilk kez 1 TL'yi aşan Dogecoin böylece bugün 2 TL'lik değere ulaştı.

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