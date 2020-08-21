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Merkez sıkılaşmayı sürdürüyor

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama yüzde 11.16 basit faizden 10 milyar TL fonlama sağladı. Banka bugün ayrıca sıkılaştırma adımlarını bir başka fonlama imkanı olan döviz karşılığı TL swap piyasasındaki işlemlerine de yansıttı. İlgili işlemlerde TL faiz oranı dünkü yüzde 8.25 seviyesinden bugün yüzde 9.75'e yükseltildi

merkez bankası
HABERTURK.COM

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama yüzde 11.16 basit faizden 10 milyar TL fonlama sağladı.

TCMB bugün de yüzde 8.25 seviyesindeki politika faizinden bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Banka 7 Ağustos'tan beri haftalık vadede politika faizinden fonlama sağlamıyor.

Miktar ihalesi ile sağlanan sabit faiz oranından fonlamanın aksine geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz oranı bankaların teklifleriyle belirleniyor.

Banka bugün ayrıca sıkılaştırma adımlarını bir başka fonlama imkanı olan döviz karşılığı TL swap piyasasındaki işlemlerine de yansıttı. İlgili işlemlerde TL faiz oranı dünkü yüzde 8.25 seviyesinden bugün yüzde 9.75'e yükseltildi

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