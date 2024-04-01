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        Haberler Gündem Mersin Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Mersin Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

        Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer oldu! Mersin Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Belediye Başkanı Mahalli İdareler Yerel Seçimler sonrası merak ediliyor. Mersin'de ikamet eden vatandaşlar 31 Mart'ta sandık başına gitti ve saat 17.00'da oy verme işlemi sona erdi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla toplamda 34 siyasi partinin katıldığı kesin olmayan sonuçlara göre il il seçim sonuçları duyuruldu. Böylelikle; Mersin il ve ilçeleri yerel seçim sonuçları oy oranları açıklandı. Peki Mersin Belediye Başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2024 Mersin seçim sonuçları ve oy oranları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 10:57 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:57
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        Türkiye’de yaklaşık 61 milyon vatandaş Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında 31 Mart Pazar günü sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, Mersin yerel seçim sonuçlarına çevrildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Mersin ili ve ilçelerinde belediye başkanları belli oldu. İşte YSK 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları ile Mersin Belediye başkanı ve ilçe ilçe kazanan belediye başkanları

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        X BELEDİYE BAŞKANI OLDU!

        Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Mersin şehrinin Belediye Başkanı yüzde 59,50 oyla CHP'nin adayı Vahap Seçer oldu.

        Mersin’de açılan sandık sayısı yüzde 100'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Vahap Seçer'in belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.

        YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        MERSİN SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

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        31 MART 2024 MERSİN İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        Merkez ilçeler:

        Akdeniz: DEM Parti yüzde 39,92

        Mezitli: CHP yüzde 63,15

        Toroslar: CHP yüzde 47,05

        Yenişehir: CHP yüzde 62,26

        Diğer ilçeler:

        Anamur: CHP yüzde 57,73

        Aydıncık: CHP yüzde 62,66

        Bozyazı: MHP yüzde 37,59

        Çamlıyayla: İYİ Parti yüzde 47,52

        Erdemli: MHP yüzde 42,48

        Gülnar: MHP yüzde 35,15

        Mezitli: CHP yüzde 63,15

        Mut: İYİ Parti yüzde 48,54

        Silifke: CHP yüzde 56,61

        Tarsus: CHP yüzde 46,16

        Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Van Yerel Seçim Sonuçları 2024

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        YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

        Yerel seçimler her 5 yılda bir tekrarlanır. Bu kapsamda bir sonraki seçim dönemi 2029 yılına denk geliyor. Yerel seçimlerde, diğerlerinden farklı olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlar oy kullanamıyor. Yerel seçimler, sadece ülkede yaşayan kişiler tarafından katılıma açılıyor.

        GENEL YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        31 MART SEÇİMLERİNDE KAÇ OY KULLANILACAK?

        Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

        Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.

        Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

        GENEL YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2019 TÜRKİYE GENELİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

        2019 yılında yapılan Yerel Seçimde 48 milyon 340 bin 184 seçmen 194 bin 678 sandıkta oy kullandı. Yüzde 84,7 katılım oranıyla gerçekleşen seçime AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti ise Milet İttifakı adı altında girdi. Cumhur ittifakının yüzde 51,64, Millet ittifakının ise yüzde 37,57 oy aldığı seçimde oyların partilere dağılımı ise şu şekilde oldu; AK Parti; yüzde 38,86, CHP; yüzde 27,48, İYİ Parti; yüzde 7,17, MHP; yüzde 6,55, HDP; yüzde 4,15. Bu oy oranına göre AK Parti 15 büyükşehir, 24 il, 511 ilçede, CHP 10 büyükşehir, 10 il, 181 ilçede, İYİ parti 19 ilçede, MHP 1 büyükşehir, 10 il, 135 ilçede, HDP ise 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçede belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.

        MERSİN 2019 YEREL SEÇİM SONUCU

        Mersin Büyükşehir Belediyesi 2019 yerel seçim sonuçlarına göre %45,09 oy oranıyla CHP’den Vahap Seçer birinci seçilmişti. MHP adayı Mehmet Hamit Tuna yüzde %40,99 oy oranı alarak ikinci oldu.

        GENEL YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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