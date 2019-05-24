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Merve Özbey ‘Devran’la sevenleriyle yeniden buluştu

Şarkıcı Merve Özbey, 4 yıl önce çıkardığı ‘Yaş Hikayesi’nin ardından ikinci albüm çalışması ‘Devran’la sevenleriyle yeniden buluştu. Albüm çıkar çıkmaz Apple Music’de zirveye yerleşti. En çok dinlenenler şarkılar ve albümler listelerinde zirveye oturan Özbey, listenin ilk 10’una 5 şarkıyla girdi. ‘Devran’ bugün tüm dijital platformlar ve müzik marketlerde yerini aldı

Merve Özbey

Şarkıcı Merve Özbey, 4 yıl önce çıkardığı ‘Yaş Hikayesi’nin ardından ikinci albüm çalışması ‘Devran’la sevenleriyle yeniden buluştu.

Albüm çıkar çıkmaz Apple Music’de zirveye yerleşti. En çok dinlenenler şarkılar ve albümler listelerinde zirveye oturan Özbey, listenin ilk 10’una 5 şarkıyla girdi. Başarılı yorumcu 8 şarkıdan oluşan albümü için birbirinden ünlü isimlerle çalıştı.

Erdem Kınay, Ersay Üner, Fikri Karayel, Celil Yavuz, Can Tosun, Gülhan Aydın, Onurcan Özcan, Barış Bilgili, Okan Atakay ve Elcil Gürel Göçtü gibi ünlü isimlerin yer aldığı albümde sürpriz bir besteci daha var.

SÜRPRİZ BESTECİ

Albümün sekizinci şarkısı olan ‘Eyvallah’ın sözü ve müziğine Merve Özbey kendi imza attı. Albümün ilk klibi aynı zamanda albümün çıkış parçası olan ‘Tebrikler’e çekildi. Yönetmenliğini Bedran Güzel’in yaptığı klibin çekimleri özel izinle Çapa Fen Lisesi’nde yapıldı.

‘Devran’ bugün tüm dijital platformlar ve müzik marketlerde yerini aldı.

 

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