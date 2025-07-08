MESAM Başkanı Recep Ergül: Spotify'ı partner ve çözüm ortağı olarak görmek istiyoruz

Rekabet Kurumu, 4 Temmuz’da İsveç menşeli dijital platform Spotify hakkında inceleme başlatmıştı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Spotify hakkında başlattıkları incelemeye ilişkin yaptığı açıklamada; "Amacımız, müzik sektöründe adil rekabetin sağlanması, içerik üreticilerinin eşit koşullarda faaliyet gösterebilmesi ve kültürel çeşitliliğin dijital ortamda korunması" ifadesini kullanmıştı.

Rekabet Kurulu’nun dijital müzik dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Spotify hakkında inceleme başlatmasının ardından Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Spotify'ı partner ve çözüm ortağı olarak görmek istediklerini belirterek, "Daha fazla işbirliği ve ülkemiz müziğine gösterilecek hassasiyetin, tüm sorunları gidereceğine inanıyoruz" dedi.

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"TELİF SORUNU SEKTÖRDE SORUNLARA YOL AÇIYOR"

14 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük meslek birliği MESAM’ın Başkanı Recep Ergül tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin oldukça güçlü müzik altyapısı ve köklü bir geleneği olmasına karşın müzikten doğan telifin yeteri kadar dönüşmemesi, sektörde maddi ve manevi çeşitli sorunlar yaşanmasına sebep olduğu belirtildi.