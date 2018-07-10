Güvenlik uzmanı-yazar Mete Yarar, uzun süredir birlikte olduğu Gülnaz Kudunoğlu ile Paris Başkonsolosluğu'nda evlendi. Çiftin nikah şahitliğini İzzet Çapa ve Habertürk TV Eski Genel Müdürü Veyis Ateş yaptı.

Veyis Ateş güzel haberi Instagram hesabından duyurdu.

Öte yandan, ikinci evliliğini gerçekleştiren Yarar'ın önceki evliliğinden de bir oğlu bulunuyor.