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Koronavirüs salgını ile birlikte virüsün hangi ülkelerde hangi hızla yayıldığını, kaç resmi vakanın bildirilip, kaç ölümün meydana geldiği tüm dünyanın en çok takip ettiği konu haline geldi. Bu soruların cevabı için de birçok interaktif harita geliştirildi.

Virüsün dünya genelinde yayılmasını izlemek için şu ana kadar en çok kullanılan harita da ABD’li Johns Hopkins Üniversitesi yayınladığı harita oldu. Johns Hopkins Üniversitesi’nin koronavirüs (COVID-19) vaka ve ölüm istatistiklerini küresel ölçekte gerçek zamanlı izlediği haritaya bir yenisi eklendi.

ABD’li teknoloji devi Microsoft, koronavirüsün yayılmasını takip için yeni bir harita yayınladı. Microsoft’un arama motoru Bing ekibi tarafından geliştirilen harita üzerinden dünya çapında resmi kaynakların paylaştığı koronavirüs vakaları paylaşılıyor.

TÜRKÇE OLARAK HİZMET VERİYOR

Aktif vakalar, iyileşenler ve ölüm verilerinini ülke bazlı olarak sunulduğu haritanın oluşturulmasında Dünya Sağlık Örgütü, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ve Wikipedia’daki onaylanmış kaynaklardan derlenen veriler kullanılıyor.

www.bing.com/covid adresi üzerinden erişilebilen online harita, mobil cihazlar için de uyumlu olmasının yanısıra Türkçe arayüzü ile de koronavirüs ile ilgili verileri takip etmek isteyenler için dikkat çekici bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Harita üzerinden yer alan bir ülkeye tıkladığınızda, o ülkedeki koronavirüs ile toplam vaka sayısı, tedavi edilen hasta sayısı, ölümle sonuçlanan vakalar gibi detayların yanısıra konu ile güncel haberler de kullanıcılara sunuluyor.