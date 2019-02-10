Üretiminin yarısından fazlasını dış satımla değerlendiren firma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden faydalanarak hazırladığı iki projeden elyaf tesisinde çalışmaları tamamladı.

SASA Genel Müdürü Mehmet Şeker, yaptığı açıklamada, 1966 yılında kurulan ve Sabancı Holding'den Erdemoğlu Holding'in satın aldığı firmanın Türkiye'nin en büyük polyester üreticisi olduğunu hatırlattı.

Tesislerinde, hayatın hemen her alanında kullanılan polyesteri yaptıklarını ve şu anda günde bin ton üretimlerinin olduğunu bildiren Şeker, üretimlerinin yarısından fazlasını ihracatta değerlendirdiklerini söyledi.





2020'DE 2 MİLYAR DOLAR CİRO HEDEFİ

Mehmet Şeker, şu anda 45 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"180 ila 200 milyon dolar arasında ihracatımız var. Bu ihracatımızı yeni tesisler yapıldıktan sonra ciddi şekilde arttırmayı planlıyoruz. Yeni tesislerle beraber günlük üretimimiz 3 bin ton aralığına gelecek. Bizim 1 milyar dolarlık şu anda yaptığımız yatırım burada. Bunun yüzde 25'lik kısmı teşvik kapsamında. Şu an elyaf tesisimiz bitti, devreye alma çalışmaları yapıyoruz. Bu 2-3 ayı bulacak. İlk ürünlerimizi müşterilerimize göndereceğiz. Onların da onayını aldıktan sonra üretime başlayacağız. Polyesterin bir türü olan poy tesisi inşaatı da hemen hemen bitmek üzere. Hedefimiz, 2019'un sonunda faaliyete geçebilir pozisyona getirmek. 2020 yılında SASA, yaklaşık 2 milyar dolarlık ciro yapar, bunun da yaklaşık yarısını ihraç eder."

HAM MADDE ÜRETİMİ İÇİN YATIRIM

SASA Genel Müdürü Şeker, SASA'nın şu anda kullandıkları polyesterin ham maddesini yapma hedefi bulunduğunu, bu konuda çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde gerçekleştirecekleri yeni yatırımla beraber polyesterin ham maddesini yapacaklarını belirten Şeker, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Çinli ile çok rahat rekabet edebileceğiz. Şu anda Çinli bunu ürettiği için bizden bir adım önde, bizden daha ucuza verebiliyor. Bunları ürettikten sonra Türkiye'ye giren polyesterin ham maddesi olan PTA miktarını azaltacağız. Yaklaşık 1,5 milyar dolar cari açığa katkısı olacak bir iş..."

Şeker, Türkiye'nin ham maddeyi üretmesi ve bununla da dünyayla rekabet etmesi gerektiğine işaret ederek, "Artık Türkiye'nin bunları yapması gerekiyor. Yani, 'yurt dışından ham maddeyi al, makineyi al, burada işle, sadece işçilik ve enerji senden olsun, geri tarafını yurt dışından al' döneminin bitmesi lazım." dedi.

Ülkenin geleceği için herkesin el ele verip çalışması gerektiğini vurgulayan Şeker, "Üreten ülkede hiçbir sıkıntı olmaz. Üretirsek çok güzel bir şekilde paylaşarak da tüketiriz." ifadelerini kullandı.