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        Haberler Magazin Miss Turkey 2024'ün kraliçesi belli oldu. İşte Türkiye'nin en güzel kızı - Son dakika magazin haberleri

        Miss Turkey 2024'ün kraliçesi belli oldu. İşte Türkiye'nin en güzel kızı

        Miss Turkey 2024 finali bu akşam büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını almak için yarışan 20 finalist arasından tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen, jüri tarafından birinci seçilerek tacın yeni sahibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 23:11 Güncelleme: 11.09.2024 - 23:48
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        Bu akşam İstanbul Haliç'teki bir otelde düzenlenen Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında, 20 finalist, Türkiye'nin en güzel kızı ünvanı için kıyasıya yarıştı.

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        Gecede, jüriyi; Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi Türkiye eski güzelleri oluşturdu.

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        İdil Bilgen, 20 finalisti geride bırakarak 2024'ün kraliçesi seçildi. 1.80 boyundaki Bilgen, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
        İdil Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

        #Miss Turkey 2024
        #İdil Bilgen
        #Cemre Üker
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