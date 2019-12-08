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Moody's pas geçti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, takviminde yer almasına rağmen Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı

Moody's
Genel

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu. Açıklamada, takvimde hakkında değerlendirilme yapılması için 6 Aralık olarak tarih verilen ülkelerden sadece Namibya için güncellemenin yapıldığı,  Beyaz Rusya, Faroe Adaları, Gabon ve Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığı bildirildi.

 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinden ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B1", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiriyor.

FITCH 2 KASIM'DA GÖRÜNÜMÜ DURAĞAN'A YÜKSELTMİŞTİ

Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu arasında yer alan Fitch Ratings, 2 Kasım'da Türkiye'nin "BB-" seviyesindeki kredi notunu teyit ederek, "negatif" olan görünümünü "durağan"a revize etmişti.

Standard & Poor's (S&P),  2 Ağustos'ta yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "B+" olarak teyit etti, not görünümünü değiştirmeyerek "durağan" olarak bırakmıştı.


 

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