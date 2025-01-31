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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt Motorine indirim geldi, tabela değişti! İşte 31 Ocak 2025 benzin ve motorin fiyatları - Enerji Haberleri

        Motorine indirim geldi

        Motorinin litre fiyatına 86 kuruş indirim geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 07:42 Güncelleme: 31.01.2025 - 07:42
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        Motorine indirim geldi
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        Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

        Motorinin litre fiyatına 86 kuruşluk indirim geldi. İndirimli fiyatlar gece itibarıyla tabelalara yansıdı. Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

        Buna göre motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 46,45 TL; Ankara'da 47,12 TL; İzmir'de 47,50 TL oldu.

        Benzinin litresi ise İstanbul Avrupa Yakası'nda 46,31 TL; Ankara'da 46,82 TL; İzmir'de 47,19 TL oldu.

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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