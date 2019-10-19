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HaberlerGündem

Son dakika: MSB paylaştı: Rasulayn'da terör cephaneliği

Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı, ele geçirilen cephaneliğin görüntülerini paylaştı. Rasulayn'daki durumu yerinde izleyen Habertürk ekibi teröristlerin kazdığı kilometrelerce uzunluktaki tüneli görüntüledi. Fevzi Çakır ve Çetiner Çetin, o tünelin bulunduğu bölgeden yayın yaptı

msb cephanelik

Barış Pınarı Harekatı'na ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde 120 saatlik ara verilirken bölgedeki PKK/YPG terörü de gözler önüne serilmeye devam ediyor.

Habertük, terörden arındırılan Rasulayn'daki arama tarama faaliyetlerini yerinde izlerken ele geçirilen kilometrelerce uzunluktaki bir tüneli görüntüledi. Habertürk'ten Fevzi Çakır ve Çetiner Çetin, 17 kilometrelik tünelin bulunduğu yerden canlı yayınla son durumu aktardı. 

TERÖR CEPHANELİĞİ

Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi" denildi.

 

 

 

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YORUMLAR

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  • pembepanter 11 dakika önce ABD'nin terör örgütüne gönderdiği silahlar bunlar. Allah belanı versin ABD! Bu silahlar hep bize karşı kullanıldı. Söyleyecek söz yok artık. ABD, batı dünyası, batı medyası hatta tüm dünya inanılmaz bir akıl tutulmasını yaşıyor! Sözün bittiği nokta!
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  • lideroz@hotmail.com 18 dakika önce Nolacak simdi bunlar ?
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