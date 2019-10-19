Barış Pınarı Harekatı'na ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde 120 saatlik ara verilirken bölgedeki PKK/YPG terörü de gözler önüne serilmeye devam ediyor.

Habertük, terörden arındırılan Rasulayn'daki arama tarama faaliyetlerini yerinde izlerken ele geçirilen kilometrelerce uzunluktaki bir tüneli görüntüledi. Habertürk'ten Fevzi Çakır ve Çetiner Çetin, 17 kilometrelik tünelin bulunduğu yerden canlı yayınla son durumu aktardı.

TERÖR CEPHANELİĞİ

Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn'da arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi" denildi.