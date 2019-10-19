Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika... Silahları güneye götürebilir! Kontrollü çıkarmalı! - Haberler

Son dakika... Silahları güneye götürebilir! Kontrollü çıkarmalı!

HABERTURK.COM

ABD ile yapılan mutabakatın üzerinden 30 saat geçti. HABERTÜRK, Barış Pınarı Harekatı'nı bölgede takip eden Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar'a, sahadaki son durumu sordu. Ağar, "Yerleşim alanların terk edecek teröristler kontrolle bölgeden çıkarılmalı yoksa bu silahlar güneye iner. Terör elebaşları mutabakatın sadece Tel Abyad ve Rasulayn'ı kapsadığını dillendiriyor. Şayet Ayn-el Arap, Münbiç ve Kamışlı'dan terör unsurları çıkmazsa bunun Türkiye için sonucu olumsuz olur" dedi

Suriye operasyonu

 

Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'ya karşı 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, ABD ile varılan mutabakatla operasyona verilen aranın üzerinden 30 saat geçti. Mutabakatta yer alan '120 saat içinde YPG/PKK'nın Türkiye sınırından 20 mil (32-33 km) çekileceğine' ilişkin maddenin hayata geçirilmesi için bu sabah itibariyle 90 saat kaldı. Suriye sınırında harekatı takip eden Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, HABERTÜRK'ün sorularını yanıtladı. İşte Ağar'ın sorularımıza verdiği çarpıcı cevaplar...

"SİLAHLARIN TESLİMİ NASIL OLACAK?"

"Varılan mutabakatın ardından bölgedeki TSK'nın tüm birimlerine ve Suriye Milli Ordusu'na ateşkes emri verildi. Yerleşim merkezlerini terk edecek bölücü terör örgütü mensupları için koridor açılacak.

Silah tesliminin veya naklinin nasıl olacağı belli değil. Yeni pozisyonlar alınacak. Suriye Milli Ordusu 5 gün boyunca yerleşim bölgelerinde arama tarama yapmayacak. İlk 30 saat sakin geçti ve çatışma yaşanmadı.

"TERÖRİSTLER SİLAHLARI GÜNEYE GÖTÜRÜR"

Terör örgütüne verilen silahların bir bölümünü yeraltı depolarında vurduk ve imha oldu. ABD'nin hesabına göre PKK'ya verdikleri silahın yüzde 30'u DEAŞ ile yapılan savaşta sarf edilmiş. Tel Abyad ve Rasulayn'ın merkezinde değil ama kırsaldaki ve orta büyüklükteki yerleşim alanlarında PKK, depoda olan silahlarını kaçırmış.

 

Önemli olan hâlâ kaçıramadıkları silahlar. Bu anlamda ÖSO'nun ilk hedefi tünellerde bulunan ve kaçırılamayan silah ve mühimmat olacaktır. Bunların mutlaka bulunması gerekir. Çıkarken kontrol olmazsa bu silahları güneye götürür.

"REJİM GÜÇLERİ, PKK İLE BAŞEDEMEZ"

Suriye Rejim güçlerinin Ayn-el Arap, Münbiç ve Kamışlı'yı kontrol etmeye gücü yetmez. Yardım edilmez, destek verilmez, yol gösterilmez, denetlenmezse Rejim bu işi kotaramaz. Görüntüler ispattır. Bakın Kobani'de bölücü örgüt üyeleri kollarına taktıkları YPG/PKK beçlerini söküp onların yerine Suriye bayrağı taktılar.

Ayn-el Arap'ın sokaklarında Suriye'nin bayrağı ile terör örgütünün bezleri yana yana asılıyor. PKK, bu alanlarda rejimi bölmeye kalkar. Biz PKK'nın Suriye'ye eklemlenmesinden kaygı duyarken terör örgütü virüs gibi Suriye'nin vücudunun tamamına yayılır.

"ADANA MUTABAKATI'NDA 5 KM DERİNLİK VAR"

Ayn-el Arap, Münbiç, Kamışlı, Haseke gibi yerleşim alanlarından terör örgütü mensuplarının çıkarılmasını Erdoğan ile Putin arasında gerçekleşecek görüşmeler belirleyecek. Putin'in burada soruna nasıl bakacağı önemli ancak Adana Mutabakatı'nda 5 kilometre derinlik var. Terörle mücadelede bu 5 kilometrelik derinlik meskun mahalleri kapsayacak biçimde işletilirse Ayn-el Arap ve Kamışlı'da sorun rahatlıkla çözülür.

 

Rusya, YPG/PKK'yı Rejim'in de etkisiyle Türkiye'ye karşı kullanabilir bu ihtimal dahilindedir. Ancak Türkiye'nin jeopolitik konumu bugün S-400'ler, yarın belki SU-57 ya da S-500'ler Rusya'nın Türkiye'ye karşı böyle bir adım atmasını mümkün kılamaz.

"KOBANİ VE KAMIŞLI'DA KALACAĞIZ İDDİASI VAR"

Önemli bir konu var ki o da terör elebaşıları, YPG/PKK yanlısı televizyonlarda ve sosyal medya hesaplarında ABD ile yapılan mülakatın sadece Tel Abyad ile Rasulayn ve bu iki noktanın arasında kalan bölgeyi kapsadığını dillendirip, 'Diğer bölgeler için ben iddialarıma devam ederim' mesajı veriyor. Böyle bir şey söz konusu olursa vampirin bir dişi Ayn-el Arap'tan ötesi dişi Kamışlı'dan boğazımıza geçirir ve kanımızı emer. Türkiye için bu kötü sonuçlar doğurur.

"DÜNYA BİZİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI"

Tüm dünya, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağını açıkladığı harekatı önce engellemeye, harekat başladıktan sonra ise durdurmaya çalıştı. Bu, bizim ne kadar haklı olduğumuzun ve küresel dizaynın Türkiye üzerine kurduğu oyunu hayata geçirmek için ne kadar hevesli olduğunu ortaya koyan çok önemli bir yaklaşımdır.

"PKK'NIN YEMEK BORUSUNU KESTİLER"

İki gün önce Rasulyan'ın güneyinde iki tabur komando, ÖSO'larla beraber muhteşem bir harekatla M-4 karayolunun yakınındaki silolar bölgesini ele geçirildi ve barış çağrısı bundan sonra geldi. Bölgedeki tünellerde 160 bin ton buğday vardı. Burası YPG/PKK'nın elindeki en kritik bölgelerden biriydi. 30 civarı terörist etkisiz hale getirildi. Harekatı TSK kayıpsız tamamladı. ÖSO'nun sadece 3 yaralısı oldu. Bu harekat örgütün tam anlamıyla yemek borusunu kesti attı.

"MEHMETÇİK TERÖRİSTE SU VE YEMEK VERDİ"

Aynı bölgede Rasulayn'ın güneyinde yakalanan teröristlere ise Mehmetçik önce su sonra da kendi yemeğinden verip karnını doyurdu. Kendisinden çaresizlikle aman dileyen teröriste, çölün sıcağında, ruhların alevlendiği bir çatışmanın ardından su ve ekmek verdi.

"KİMYASAL SİLAH KULLANMA YALANI"

YPG/PKK’nın TSK’ya yönelik “kimyasal silah kullanıyor” iftirasını Batı özellikle gündeme taşımaya çalışıyor. Bu tamamen gerçek dışıdır. Yabancı basın şuna akıl erdiremez mi? Aklı olan bir ordu, kimyasal silahı neden kullansın. Kimyasal silah kullanan bir ordu bütün haklılıklarını yitirdiği gibi, karşı karşıya kalacağı yaptırımların da ne olacağını çok iyi bilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara'da metro ve Ankaray personeline güvenlik eğitimi
GÜNDEMAnkara'da metro ve Ankaray personeline güvenlik ...
Tekirdağ'da teybi çalamayan hırsız araç sahinine not bıraktı
GÜNDEMTeybi çalamayan hırsız araç sahibine not bıraktı
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ABD'li siyasetçilerle görüştü
GÜNDEMCemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ABD'li ...
Niğde'de otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız hayatını kaybetti
GÜNDEMNiğde'de otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız ...
Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu operasyonu!
GÜNDEMKahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu operasyonu!
İzmir'de 173 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEMİzmir'de 173 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul'da yakalanan FETÖ'cüler, Bartın'a getirildi
GÜNDEMFETÖ'cüler Bartın'a getirildi
Otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
GÜNDEMNiğde'de feci kaza!
İzmir'de yük treni devrildi
GÜNDEMYük treni devrildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihalesinde elendi - HABERLER
GÜNDEMİBB iki ihaleden elendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X