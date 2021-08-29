Muazzez Ersoy: Bu savaşı kazanacağız!

"Bu savaşı kazanacağız!" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Usta Sanatçı Muazzez Ersoy, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya geldi.

Ersoy, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle iki yıllık mecburi aranın ardından, dinleyicilerine Türk Sanat Müziği ziyafeti çekti.

"DAHA SIK BİRLİKTE OLACAĞIZ"

İki buçuk saat sahnede kalan 63 yaşındaki sanatçı, "Allah'ın izniyle bu pandemiyle savaşı kazanacağız! Daha sık birlikte olacağız." ifadelerini kullandı.

Konserinde beyaz ve siyah olmak üzere iki elbise giyen Muazzez Ersoy'un kostümleri, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden modacı Nur Yerlitaş'ın ekibinde baş terzi olan Asiye Birben tarafından, tam 1 ayda hazırlandı. Konserin ilk bölümünde giydiği 10 kilo ağırlığındaki elbiseye, yarı değerli Swarovski taşlar teker teker elde işlendi.

KONSER GELİRİNİ BAĞIŞLADI

Ersoy ayrıca geceden elde edilen gelirin bir kısmını Kızılay'a bağışlayacağını açıkladı.