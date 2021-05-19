Muazzez Ersoy: Köpeğim bütün terliklerimi koparmış

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"Köpeğim bütün terliklerimi koparmış" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir pasajın içinde bulunan mağazaları gezen Ersoy, esnafla uzun süre sohbet etti. Gazetecilerle sohbet eden Muazzez Ersoy, 17 günlük tam kapanma sürecini evde geçirdiğini ifade etti.

62 yaşındaki sanatçı, konuyla ilgili, "Bugün eksiklerimi gidermek için dışarı çıktım. Evde eksikler vardı, onları hallettim. Hep evle ilgilendim. Sokakları özlemişim" diye konuştu.

Terlik satan bir dükkanın vitrininde bulunan ürünleri inceleyen Ersoy, "Köpeğim bütün terliklerimi koparmış. Ben de şimdi buradan terlik bakıyorum" dedi.