Türkiye yerel seçimleri tamamladı. Vatandaşlar yaşadıkları kent, belde ve köy ve mahallelerde yerel yöneticilerini belirledi. Muhtar, en küçük yönetim birimleri olan muhtarlıkların başında olan kişidir. Muhtarlar, köy ve mahallelerde görev alırlar ve seçim ile göreve gelirler.

2019 Yerel Seçimlerin ardından en fazla merak edilen konulardan biri de muhtar maaşları oldu. İlk kez veya bir kez daha seçilen muhtarlar ne kadar maaş alacak? Muhtar maaşları kaç TL? İşte detaylar...

MUHTAR MAAŞLARI

Muhtar maaşları 2019'un Ocak-Haziran döneminde 1.911.69 TL olarak belirlendi. Göreve gelen muhtarlar bu rakamı alacaklar. Ancak maaşları Temmuz-Aralık döneminde zamlanarak 2007.27 TL'ye yükselecek.

MUHTARLARIN GÖREVLERİ NELERDİR?

- Seçim zamanlarında sandık seçim kurullarına, sağlık ocağı ve sağlık merkez kurullarına ve emlak vergisi ile ilgili olarak arsaların bedel tespit komisyonu gibi kurul ve komisyonlara katılmak,

- Sandık seçim listelerinin ve askerlik çağına girmiş olanların kimlik çizelgelerinin askıya çıkarılması gibi ilan işlerinin yapılması,

- Cadde, sokak ve meydan levhalarını zaman zaman kontrol ederek eksik ve bozulmuş olanları belediyeye bildirerek yapılmasını sağlamak,

- Salgın ve bulaşıcı hastalıkları şüpheli kimseleri ilgili kuruluşlara bildirmek,

- Askerlik ve seferberlik başta olmak üzere tebligatların yapılmasında yardımcı olmak,

- Seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlamak,

- Mahallede oturan vatandaşlar için gerekli ilmühaberler düzenleme,

- Nüfus kağıdını kaybeden yada yenisini çıkarmak isteyenlere gerekli olan belgeleri düzenlemek,

- Muhtaç, yaşlı, sakat ve kimsesizlere ,"Yeşil Kart" verileceklerin ve afet zamanlarında yardım yapılacakların tespiti gibi işlerde idareye yardımcı olmak,

- Mahallede yapılan ve yürütülen hizmetlerle ilgili görüş bildirmek.