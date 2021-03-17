Korona otel kapattırdı! 0:00 / 0:00

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Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde emniyet ekiplerinin koronavirüs denetimi sırasında parti yapıldığı belirlenen Bebek Oteli 5 gün süreyle kapatıldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bebek'te boğaz manzaralı lüks bir otelde yasak olmasına rağmen eğlence yapıldığı yönünde ihbar gelmesi nedeniyle lüks otele baskın yaptı.

Otelde 80 kişinin olduğunu tespit eden ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 312 bin lira para cezası yazıldı.

OTELDEN AYRILANLAR BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

Lüks otele yapılan baskını takip eden gazetecilere hem otelde kalanlar hem de cezai işlem uygulandıktan sonra otelden çıkan müşteriler görüntü alan basın mensuplarına saldırdı.

Otelin 3. katında kalan bir kişi basın mensuplarının üzerine meyve attı. Mekandan çıkan iki kişi ise basın mensuplarına küfür ederek tehdit etti. İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.

OTEL MÜŞTERİSİ OLARAK KAYITLARI YAPILMIŞ

Polis baskını sonrası partiye katılanlarının tümünün otel müşterisi olarak, otele girişlerinin yapıldığı daha sonra da partiye katıldıkları öğrenildi. Ayrıca baskın esnasında partiye katılan bazı kişilerin, kayıtlarının yapıldığı 2 kişilik otel odasına 5 kişi girerek, polislerin gitmesini bekledikleri ortaya çıktı.

OTEL KAPATILDI

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Bebek Oteli 5 gün süreyle kapatıldı. Açıldıktan sonra tekrar aynı durum yaşanırsa ruhsatının da iptal edileceği öğrenildi.