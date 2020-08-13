"Kız babası olmak çok keyifli"

Oynadığı diziler ve filmler ile yakından tanıdığımız Mustafa Avkıran, ekranların fenomen dizisi Çukur'da gelecek sezon oyuncu olarak katılacak. Peki Mustafa Avkıran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mustafa Avkıran'ın oynadığı dizi ve filmler...

MUSTAFA AVKIRAN KİMDİR?

Mustafa Avkıran, 3 Mart 1963 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiş Türk oyuncudur.

1983'te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu'na katıldı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı. Bir dönem Antalya Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük de yaptı. 2000'de Tiyatro Oyunevi ile birlikte İSM 2. Kat'ı kurdu. Bilal Ağa, Ezo Gelin, Kınalı Kar, Kuzey Güney, Menekşe ile Halil, Yaprak Dökümü, Filinta gibi dizilerde rol aldı. Günümüzde ise Yeni Gelin adlı dizide Kalender Ağa karakterini canlandırmaktadır.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER