Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Mustafa Avkıran kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Avkıran'ın oynadığı dizi ve filmler

Show TV’de yayınlanan, Ay Yapım imzalı, fenomen dizi ‘Çukur’un oyuncu kadrosuna Mustafa Avkıran dahil oldu. Peki Mustafa Avkıran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mustafa Avkıran'ın oynadığı dizi ve filmler...

Mustafa Avkıran

Oynadığı diziler ve filmler ile yakından tanıdığımız Mustafa Avkıran, ekranların fenomen dizisi Çukur'da gelecek sezon oyuncu olarak katılacak. Peki Mustafa Avkıran kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mustafa Avkıran'ın oynadığı dizi ve filmler...

MUSTAFA AVKIRAN KİMDİR?

Mustafa Avkıran, 3 Mart 1963 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiş Türk oyuncudur.

1983'te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu'na katıldı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı. Bir dönem Antalya Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük de yaptı. 2000'de Tiyatro Oyunevi ile birlikte İSM 2. Kat'ı kurdu. Bilal Ağa, Ezo Gelin, Kınalı Kar, Kuzey Güney, Menekşe ile Halil, Yaprak Dökümü, Filinta gibi dizilerde rol aldı. Günümüzde ise Yeni Gelin adlı dizide Kalender Ağa karakterini canlandırmaktadır.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

  • Ateşten Günler (1987)
  • Ayaşlı ve Kiracıları (1989)
  • Yalnızlar (1991)
  • Zontellektüel Abdullah (1994)
  • Sokaktaki Adam (1995)
  • İstanbul Kanatlarımın Altında (1996)
  • Kayıkçı (1998)
  • Kurtlar Sofrası (1999)
  • Köstebek (2) (1999)
  • Yılan Hikayesi (1999-2001)
  • Kurşun Kalem (2000)
  • Pencereden Kar Geliyor (2001)
  • The Only Journey of His Life (2001)
  • Kınalı Kar (2002)
  • Beni Bekledinse (2004)
  • Köpek (2005)
  • Yaprak Dökümü (2008-2010)
  • Av Mevsimi (2010)
  • Kuzey Güney (2011-2012)
  • Kaçak (2013-2014)
  • Sevdam Alabora (2014)
  • Delibal (2015)
  • Filinta (2015)
  • Yeni Gelin - (2017-2018)
  • Azize - (2019)
  • Çukur - (2020)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Geleceğe Dönüş 2 filminin konusu nedir? Geleceğe Dönüş 2 oyuncuları ve karakterleri
TELEVİZYONGeleceğe Dönüş 2 filmi konusu ve oyuncuları
Yenilmezler filmi konusu nedir? Yenilmezler filmi oyuncuları kimler?
TELEVİZYONYenilmezler filmi konusu ve oyuncuları
Asuman'la Sevgili Dünürüm pazartesi günü başlıyor!
TELEVİZYONAsuman'la Sevgili Dünürüm pazartesi günü başlıyor!
Kayıp Dünya: Jurassic Park oyuncuları kimler? Kayıp Dünya: Jurassic Park konusu nedir?
TELEVİZYONKayıp Dünya: Jurassic Park oyuncuları kimler?
Büyülü Kaya oyuncuları kimdir? Büyülü Kaya konusu nedir?
TELEVİZYONBüyülü Kaya oyuncuları kimdir?
Herkül: Özgülük Savaşçısı oyuncuları kimler? Herkül: Özgülük Savaşçısı konusu nedir?
TELEVİZYONHerkül: Özgülük Savaşçısı oyuncuları kimler?
Sen Çal Kapımı 6. bölüm fragmanı: "Hiç kimse seni ağlatamaz!" Sen Çal Kapımı 5. son bölüm
TELEVİZYONSen Çal Kapımı 6. bölüm fragmanı
Yayın akışı 13 Ağustos 2020 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı
TELEVİZYONYayın akışı 13 Ağustos 2020
MasterChef Türkiye kim kazandı? MasterChef'te son 16'ya kimler kaldı? 12 Ağustos MasterChef son bölüm
TELEVİZYONMasterChef Türkiye dün akşam kim kazandı?
12 Ağustos reyting sonuçları açıklandı... Dünün reyting sonuçları! Hangi dizi birinci oldu?
TELEVİZYON12 Ağustos reyting sonuçları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X