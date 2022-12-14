Mutluluk, huzur ve şans getirecek! Yılbaşının simgesi kokina çiçeği ne anlama geliyor, nasıl yapılır?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mutluluk, huzur ve şans getirecek! Yılbaşının simgesi kokina çiçeği ne anlama geliyor, nasıl yapılır?

Yılbaşının simgelerinden biri olan kokina çiçeği tezgahlardaki yerini almaya başladı. Yılın sonuna doğru yaklaşırken herkesi yeni yıl heyecanı da sarmaya başladı. Her yer yılbaşını simgeleyen süslerle dolmaya başladı. Yılbaşı ağaçları süslenirken kokina çiçeği de çiçekçilerin tezgahlarından alınmayı bekliyor. Peki, yılbaşı çiçeği kokina ne anlama geliyor ve nasıl yapılır?

ABONE OL
  • Mutluluk, huzur ve şans getirecek! Yılbaşının simgesi kokina çiçeği ne anlama geliyor, nasıl yapılır?

    Aralık ayının bitmesine az bir zaman kalmışken herkesi yeni yıl heyecanı sarmaya başladı. Yeni yıl hazırlıkları hızlanırken yılbaşının temsili olan kırmızı tohumlu çiçek kokina tezgahlarda yerini almaya başladı. Eski bir inanışa göre kokina evdeki şansı artırır. Bu nedenle eski zamanlarda her evde giriş kısmına asılan kokina çiçeğinin yılbaşıyla özdeşleşmesi nasıl oldu?
  • Mutluluk, huzur ve şans getirecek! Yılbaşının simgesi kokina çiçeği ne anlama geliyor, nasıl yapılır?

    YILBAŞININ SİMGESİ KOKİNA ÇİÇEĞİ NE ANLAMA GELİYOR?

    Kırmızı ve yeşilin muhteşem uyumuyla içimizi açan kokina, adını Yunanca 'kırmızı' anlamına gelen 'kokino'dan alıyor. Yeni yıla az bir süre kala şehirdeki bütün çiçekçilerin tezgahlarını süsleyen kokina yeni yıl ruhunu en iyi yansıtan bitkiler arasında yer alıyor. Kokina, yeni yıl yaklaştığı dönemlerde yeşil kokina yaprakları arasına silcan adlı kızıl bir meyvenin bağlanmasıyla son halini alıyor.
  • Mutluluk, huzur ve şans getirecek! Yılbaşının simgesi kokina çiçeği ne anlama geliyor, nasıl yapılır?

    Aralık ayının son günlerine yaklaşırken sıklıkla görmeye başladığımız kokina bu nedenle yılbaşı çiçeği olarak adlandırılıyor. Yeşil, ucu iğnemsi yapraklı dallar ile kırmızı taneler birleşince ortaya enteresan bir çiçek çıkıyor. Tarih olarak bakıldığında kokina eski İstanbul Rumları'nın yeni yıl süslemesi olarak kullandıkları bir bitki olarak biliniyor. Kokinanın kök ve yaprakları da Antakya bölgesinde idrar artırıcı ve taş düşürücü olarak satılıyor.
  • Mutluluk, huzur ve şans getirecek! Yılbaşının simgesi kokina çiçeği ne anlama geliyor, nasıl yapılır?

    Kokina hakkında söylenen efsanelere göre bu çiçeğin mutluluk, huzur ve şans getireceğine inanılıyor. Bu yüzden de kokinanın yılbaşı çiçeği olarak adlandırılması şaşırtıcı değil. Rivayete göre eğer evinizdeki kokinalar bir sonraki yılbaşına kadar renkleri bozulmadan aynı şekilde duruyorsa o zaman yeni bir ev satın alacağınız anlamı taşıyor.
  • Mutluluk, huzur ve şans getirecek! Yılbaşının simgesi kokina çiçeği ne anlama geliyor, nasıl yapılır?

    Akdeniz iklimine özgü ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen kokina çiçeği alternatif tıpta ilaç olarak kullanılır. Efsanelere göre çok faydalı olan kokina çiçeğini yılın ilk günü evin girişine asarak şansı artırmış olursunuz. Küçük kırmızı tohumlardan oluşan bu çiçek, mayhoş bir koku yayar.
  • Mutluluk, huzur ve şans getirecek! Yılbaşının simgesi kokina çiçeği ne anlama geliyor, nasıl yapılır?

    Eski Romalılar, kokina çiçeğinin şehirlerin giriş kapısına tahıl ambarlarına azarlarmış. Geleneksel hale gelen kokina çiçeği zahmetli toplanır. Son yıllarda tezgahlarda yerini alan kokina çiçeği zahmetli yapımı nedeniyle pahalıdır. Ancak ormanlık alanlardan toplayıp evde de kendiniz yapabilirsiniz.
  • Mutluluk, huzur ve şans getirecek! Yılbaşının simgesi kokina çiçeği ne anlama geliyor, nasıl yapılır?

    KOKİNA ÇİÇEĞİ NASIL YAPILIR?

    Kokina tohumu alıp evde kendiniz yetiştirebilirsiniz. Az güneşli ortamlara bayılan kokina çiçeği hızla büyür. Onun için gölge ve serinlik vazgeçilmezdir.

    Dikenleri can yakıcı olduğundan ormanlık alanda toplanması zor olur. Ancak ısrarla toplamak isteyenler korunaklı eldivenler takmalı.

    Öte yandan dikenli yeşil yapraklar yapılır. Bu yeşil yapraklara kırmızı kokina tohumları takılır. Düşmemesi için ise bağlanılır. Çok çabuk solmazlar.

    Kokina çiçeği kuruduktan sonra mor ve siyah renk alır. Bu tohumlarda saklanır.

    Alternatif tıpta bu tohumlar çay yapımında kullanılır. Özellikle idrar söktürmede etkilidir.

 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.