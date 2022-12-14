Mutluluk, huzur ve şans getirecek! Yılbaşının simgesi kokina çiçeği ne anlama geliyor, nasıl yapılır?

Aralık ayının son günlerine yaklaşırken sıklıkla görmeye başladığımız kokina bu nedenle yılbaşı çiçeği olarak adlandırılıyor. Yeşil, ucu iğnemsi yapraklı dallar ile kırmızı taneler birleşince ortaya enteresan bir çiçek çıkıyor. Tarih olarak bakıldığında kokina eski İstanbul Rumları'nın yeni yıl süslemesi olarak kullandıkları bir bitki olarak biliniyor. Kokinanın kök ve yaprakları da Antakya bölgesinde idrar artırıcı ve taş düşürücü olarak satılıyor.