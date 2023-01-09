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Ekşimsi tadı ile salataların ve kısırın vazgeçilmezi olan nar ekşisi vitamin ve mineral içeriği ile sağlık açısından da oldukça faydalı. Erkeklerin en çok sıkıntı çektiği prostat hastalığından tansiyona kadar birçok hastalığa şifa olan nar ekşisinin faydaları ise hala tam olarak bilinmiyor. Nar ekşisi faydaları Canan Karatay tarafından da önemle ifade edilirken, kişiler de günlük hayat içerisinde kullanmaya özen gösteriyor. İşte nar ekşisinin faydaları hakkında bilinmesi gereken her şey.

PORTAKAL YAĞI FAYDALARI

Nar Ekşisi Faydaları

İçeriği ile şifa deposu olan nar ekşisi faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanların da doğruları bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden kişiler de bu şifalı besin maddesinin faydaları ve kullanımını merak etmektedir. Nar ekşisi faydaları ise şu şekildedir:

Düzenli kullanımda kan basıncını dengelediği bilinmektedir.

İçeriğinde C, K ve E vitaminleri yer alır. Bu vitaminler kişilerin vücut dirençlerinin artmasına ve kan akışının daha düzenli olmasına yardımcı olur.

Prostat kanserine iyi gelir.

Nar ekşisi şekeri yükseltir mi sorusu da merak edilen konular arasında yer alır. Ancak tam tersi insilün direncini azaltarak kan şekerinin düşmesinde yardımcı olan bir besindir.

Antioksidan deposudur. Yaşlanmanın önüne geçerek hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Düzenli bir şekilde tüketildiğinde kemik ağrılarına iyi geldiği bilinmektedir.

Kolajen üretiminin artmasını sağladığı için cildin sıkılaşmasını ve kırışıklıkların geç oluşmasını sağlar.

Cinsel performans etkisini arttırır.

Nar Ekşisi Zararları

Sağlık için şifa deposu olan nar ekşisinin bilinen bir zararı yoktur. Ancak her besin maddesinde olduğu gibi nar ekşisinin de tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Fazla tüketildiği takdirde bağırsaklarda ve midede aside neden olarak rahatsızlık yaşamanıza yol açabilir. Bunun yanı sıra piyasada nar ekşisi olarak satılan katkı maddeli nar sosları satılmaktadır. Bu konuda dikkatli olunmalıdır. Doğal olmayan nar soslarında katkı madde ve şeker oranı yüksek olduğu için doğal nar ekşisinin vücuda sağladığı faydaların hiçbiri elde edilmeyecektir.

Nar Ekşisi Zayıflatır Mı?

Nar ekşisinin zayıflatmaya yönelik bir etkisi olduğunun ifade edilmesi doğru olmayacaktır. Ancak içeriğindeki doğal şeker oranı nedeniyle kullanılmasında sıkıntı yoktur. Kilo verme ve spor yaptığınız dönemlerde salatalarda ve yemeklerinizde kullanarak enerji verici bir takviye elde edebilirsiniz.

Nar Ekşisi Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Nar ekşisinin iyi geldiği hastalıklar şunlardır:

Hipertansiyon hastalıklarına iyi gelir.

Kan şekerini dengelerken kolesterole de iyi gelir.

Kalp hastalıkları için iyi gelir. Kalp damarları için iyidir.

Diyabet hastalığına sahip olanlar kullanabilir.

Diş eti rahatsızlıkları için iyileştirici özelliği vardır. Ağız içi yaralarına iyi gelir.

Kellik tedavisinde kullanılabilir.

Düzenli kullanılırsa enfeksiyonların oluşmasında ve iyileşmesinde etkilidir.

Toksin atıcı bir maddedir. Kullanımı ile ödem ve şişkinliklerin azalmasına yardımcı olur.

Yorgunluğun düşmanıdır, enerji verir.

Cilt lekelerin iyileştirici özelliği bulunur.

İshal olması durumunda ishalin durmasına yardımcı olur.

Ses kısılmalarına iyi gelir.

Böbrekte meydana gelen yaralara iyi gelir.

Bayılma sorunları yaşayan kişiler kullanabilir.