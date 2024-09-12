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        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin Güran son dakika haberi: Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu | Son dakika haberleri

        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!

        Diyarbakır'da, kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan, 8 yaşındaki Narin'in tutuklu amcası Salim Güran'ın, yeğeninin kaybolduğu 21 Ağustos'ta saat 16.43'ten sonra 5 kez aradığı Antalya'da tatil yapan kuzeni 44 yaşındaki Mehmet Şerif Güran, "Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:56 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:56
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        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
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        Diyarbakır'da, Narin Güran (8) cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın olay günü telefonla 5 kez görüştüğü kişi olan Mehmet Şerif Güran (44) konuştu.

        1 SAAT 16 DAKİKA İÇİNDE 5 KEZ KONUŞTULAR

        DHA'da yer alan habere göre amca Salim Güran'ın, en son 15.15’te okulun güvenlik kamerasına görüntüleri yansıyan Narin’in ortadan kaybolduktan sonra Antalya'daki bir cep telefonunu aradığı, 16.43 ile 17.59 saatleri arasında 1 saat 16 dakika içinde 5 kez görüştüğü saptandı.

        GÖRÜŞMELER TOPLAM 352 SANİYE SÜRDÜ

        HTS kayıtlarının incelenmesinde toplam 352 saniye konuşma yapıldığı görüldü. Jandarma, Salim Güran'ın aradığı kişinin, Diyarbakır'da yaşayan amcasının oğlu Mehmet Şerif Güran olduğunu, 21 Ağustos günü Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi’ndeki bir otelde ailesiyle tatil yaptığını belirledi.

        "PAMUK TARLAMIN KURTLANDIĞINI SÖYLEDİ"

        Diyarbakır'da çiftçilikle uğraşan Mehmet Şerif Güran, "Antalya-Kemer'de ailemle tatil yapıyordum. İlk aramayı saat 16.43'te yaptı. Köydeki pamuk tarlamın kurtlandığını söyledi. Saat 16.55'te tarladan fotoğraf atıp 'İlaçlama yapayım mı?' diye sordu.

        "SESİNDE PANİK HALİ YOKTU"

        Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu. Farklı bir şey de söylemedi. Hatta tatilde olduğum için 'Tatil nasıl gidiyor?' diye de takıldı" ifadelerini kullandı.

        "GERÇEĞİ YARGI ORTAYA ÇIKARACAK"

        Salim Güran'ın olay günü yolladığı fotoğrafları emniyet birimlerine teslim ettiğini söyleyen Mehmet Şerif Güran, ceset bulunduktan sonra da Diyarbakır'a döndüğünü belirtti. Güran, "Böyle bir şey yapmasını beklemezdim, desem onu korumuş gibi oluyor. Köydeki herkese bu tutum yüklendi. Gerçeği yargı ortaya çıkaracak" dedi.

        SALİM'İN AMACI HEDEF ŞAŞIRTMAK MI?

        Soruşturma birimlerinin, amcanın hedef şaşırtmak için kuzeniyle irtibata geçtiği üzerinde durduğu bildirildi.

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