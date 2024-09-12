Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada hastanenin savcılığa ilettiği belgelerde, şüpheli durumun olmadığı, 5 yaşında hastanede tedaviye alınan abla Tülin Güran'ın, teşhisinin zatürre olduğu öğrenildi. Bu nedenle küçük çocuğa otopsi işlemi yapılmadığı belirtildi
Diyarbakır'da, 2009 yılında Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Narin Güran'ın (8) yatalak ablası Tülin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
MERDİVENDEN DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ
Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne bir yazı yazarak, Tülin Güran’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etmişti. Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın merdivenden düşerek öldüğü iddia edilmişti.
TEDAVİ SÜRECİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Tülin Güran'ın ölüm raporu ortaya çıktı ve travma bulgusu olmadığı öğrenildi.
ZATÜRRE NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ
Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2009’da 5 yaşında ve bedensel engelli olan abla Tülin Güran’ın Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne zatürre (pnömoni) sebebiyle kaldırıldı ve burada vefat etti.
CENAZEYE OTOPSİ YAPILMAMIŞ
Buna göre iddiaların aksine hastanedeki ölüm raporunda abla Güran’ın vefatında herhangi bir şüpheli durum ya da travma bulgusu bulunmadığı belirtildi. Tülin Güran’a tedavi sürecinde hayatını kaybettiği için otopsi de yapılmadığı aktarıldı.