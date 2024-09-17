Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yenge Hediye Güran’ın savcılıktaki ifadesi tamamlandı. "Kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Hediye Güran tutuklandı. İşte Güran’ın savcılıktaki ifadesi...

“Olaya ilişkin daha önce Diyarbakır 2. Jandarma Komutanlığı görevlilerince alınan ifade içeriğim doğrudur, hür irademle hiçbir baskı altında kalmadan ifade vermiştim ve aynen tekrar ederim. Ben yukarıda belirtmiş olduğum 0545 787… telefon numaralı GSM hattını uzun süredir kullanmaktayım. Ben, Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde bulunan Tavşantepe Mahallesinde eşim Fuat Güran ve çocuklarım ile birlikte aynı konutta ikamet ederim. Ben olay günü yani 21/08/2024 günü sabah saat 07:30 sıralarında uyandım.

“YÜKSEL BENİ ARADI MI HATIRLAMIYORUM”

Çocuklarım uyuyorlardı. Daha sonra saat 09:30 sıralarında Yüksel Güran'ın beni arayıp aramadığını hatırlamıyorum. Saat 10:00 sıralarında da bana yıkanmak için kıyafetlerini getirmişti. Yüksel Güran'ın makinesi elbiseleri iyi yıkamadığı için benim makinemde yıkamak için elbiselerini getirmiştir. Yüksel benim yanımda yaklaşık 5-10 dakika oturduktan sonra evine geri döndü. Daha sonra ben kıyafetleri makineye attım ve kahvaltı hazırladım. Bütün çocuklarım ile birlikte kahvaltıyı yaptık.

“SAAT 15.00’DE YÜKSEL’İN EVİNE GİTTİM”

Daha sonrasında bulaşıkları yıkayıp ev işleri ile ilgilendim. İlk yıkama bittikten sonra ikinci yıkama için kıyafetleri makineye attım. İlk yıkamada biten çamaşırları da kurumaları için balkona tellerin üzerine serdim. Daha sonra evde oturmaya devam ettim. İkinci yıkamada bitince onları da çıkarıp balkona serdim. Sonrasında depoda su kalıp kalmadığını kontrol etmek için terasa çıktım. Depoda su kalmadığını gördüm. Kıyafetleri de alarak Yüksel'in evine saat 15:00 civarında cadde üzerinden gittim ve kapıyı çaldım.

OLAY ZAMANINDA NARİNLERDE

Hediye Güran verdiği ifadesinde, saat 15.00 sıralarında gittiğini belirterek, evden ayrıldıktan yarım saat sonra yeniden Yüksel Güran’ın evine gittiğini iddia etti. Olay saatinde Narinlerin evinde olduğu ortaya çıkan Hediye Güran ifadesine şöyle devam etti:

“Kapıyı Yüksel'in oğlu olan Eren açtı. Eren sadece annesinin uyuduğunu söyledi, diğer kardeşlerinden bahsetmedi. Bunun üzerine bende depom dolduktan sonra gelirim diyerek evden ayrıldım. Salim'in evinin yan tarafından bulunan su motorunun şalterini kaldırıp eve gittim. Evde depo ve şişeler dolana kadar bekledim. Daha sonrasında yaklaşık yarım saat sonra şalteri kapatmak üzere tekrar geri gittim. Şalteri kapattıktan sonra Yüksel'in evine geçtim. Yüksel'in evine geçtiğimde evin kapısını hatırladığım kadarıyla Eren açtı. Evin içerisinde televizyonun bulunduğu ve klimanın çalışmış olduğu odada Enes koltuğun üzerine uyumaktaydı.

“YÜKSEL’LE OTURUP SOHBET ETTİK”

Yüksel ise beni karşıladıktan hatır sorduk. Daha sonra Enes odadan çıktı ve nereye gittiğini görmedim. Yüksel ile yaklaşık bir buçuk iki saat sohbet ettik. Daha sonra ben kendi evime gitmek için çıktığımda Enes'in dışarıdan kendi evine girmek üzere olduğunu gördüm. Her iki gelişimde de cep telefonumda yanımda değildi, evde bırakmıştım. Ben eve döndükten sonra ütü işlerimi hallettim, yine ev işleriyle uğraştım. Yemek yapmaya başladım. Yemek ocakta pişerken terasa yatak sermeye çıktım.

“YÜKSEL BENİ ARADI NARİN’İ SORDU”

Yatakları serdikten sonra eve indim. Eve indikten sonra Yüksel beni arayarak Narin'in bizde olup olmadığını sordu. Bizde olmadığını söyleyince kendisi de çocuklarımı Yasemin ve Barış'a kontrol etmem için göndermemi söyledi. Ben de çocuklarım olan Ecrin ve Damla'yı, Narin'i kontrol etmek için gönderdim. Çocuklarım eve dönmeden Yüksel beni tekrar arayarak kızların gelip gelmediğini sordu. Ben de dönmediğini söyledim. Teyzesine gitmiş olabileceğini belirterek oraya bakıp bakmadığını sordum. Yüksel de bana teyzesine baktığını söyledi.

“BEN DE YÜKSEL’İN EVİNE GİTTİM”

Daha sonra kaynanam da beni arayarak Narin'in kaybolduğundan haberim olup olmadığını sordu, ben de Yüksel'in beni arayarak söylediğini kaynanama söyledim. Sonrasında ben Yüksel'in evine gittim. Arkamdan da oğlum Abdurrahman geldi. Biz gittiğimizde Yüksel evin kapısındaydı. Onunla beraber Narin'i aramaya başladık.

O gün yaşananları böyle anlatan yenge Hediye Güran’a savcılık sorular sordu. Yenge Hediye Güran da cevaplar verdi. İşte o savcılığın sorduğu sorular yenge Hediye Güran’ın verdiği o cevaplar..

SORULDU: İfadenizde belirtmiş olduğunuz üzere olayın meydana geldiği kabul edilen saatlerde olay yerinde ve yakınında bulunduğunuz hususuna karşı diyecekleriniz nelerdir?

CEVABEN: Ben olay günü Narin'i hiç görmedim. İfademde de belirttiğim gibi Yüksel'in evine iki

defa gittim. Ancak her iki gidişimde de herhangi bir olaya şahit olmadığım gibi kimseyi de görmedim.

SORULDU: Yüksel'in evine gidiş gelişlerinde Salim'in kullandığı beyaz renkli aracı görüp görmediğiniz hususuna karşı diyecekleriniz nelerdir?

CEVABEN: Ben Salim'in kullandığı eşime ait olan aracı kesinlikle görmedim.

SORULDU: Salim ile aranızda herhangi bir ilişki var mı ve Salim ile telefonda hiç konuştunuz

mu?

CEVABEN: Hayır. Kesinlikle böyle bir şey yoktur.

SORULDU: Salim ile aranızda herhangi bir ilişki olmadığını söylemenize rağmen telefon ve

HTS kayıtlarında 26/07/2024 saat 13:22'de Salim'in sizi araması üzerine 25 saniyelik sesli görüşme gerçekleştirdiğiniz.

16/07/2024 günü saat 17:30, 17:31, 17:34 ve 17:37'de Salim Güran'ın size 4 kez cevapsız çağrı bıraktığı, 03/08/2024 günü saat 22:29'da sizin Salim Güran'a cevapsız çağrı bıraktığınız, yine Whatsapp üzerinden 10/04/2024 günü sabah saat 05:40'da Salim Güran'ın size cevapsız çağrı bıraktığı ve 28/09/2023 günü saat 19:08'de Salim Güran tarafından size mesaj atıldığının tespit edildiği, bu cevapsız çağrılara, Whatsapp mesaj içeriğine ve sesli görüşme kayıtlarına ilişkin diyecekleriniz nelerdir?

CEVABEN: Cevapsız çağrılara ilişkin diyeceğim yoktur. Benim bu cevapsız çağrılardan haberim yoktur. 25 saniyelik sesli görüşme ise tam olarak hatırlayamamakla beraber Salim'in eşi Melek ile yapmış olduğumuz görüşme olduğunu düşünüyorum. Whatsapp mesaj içeriğini ise hatırlamamaktayım.

SORULDU: Salim ile cevapsız çağrılar ile mi haberleşmektesiniz?

CEVABEN: Yok öyle bir şey, ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum.

SORULDU: Narin'in kaybolmasından sonra cep telefonunuzu değiştirdiniz mi, değiştirdiyseniz

neden böyle bir ihtiyaç duydunuz?

CEVABEN: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim. Benim cep telefonum bozuktu ve camı kırıktı. Eşim de bana cep telefonu aldı. Eski cep telefonum da evde bulunmaktaydı. Eski telefonumu, bunu almaya gelen Jandarmaya görevlilerine rızamla teslim ettim.

Narin'in öldürülmesiyle ilgili ailenin bir toplantı yaptığına ilişkin soruya da Hediye Güran, bilgisi olmadığını ifade etti.

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