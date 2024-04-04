NATO'nun 75'inci yıl dönümünde Rusya'dan mesaj: "Rusya ile NATO karşı karşıya"
Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO'nun 75'inci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Rusya ve NATO'nun doğrudan karşı karşıya olduğunu söyledi
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 4 Nisan 1949'da kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO), 75'inci yıl dönümünü kutladığı günde Rusya'dan NATO'nun "doğrudan karşı karşıya" olduğu yönünde bir açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "NATO, Ukrayna'daki ve çevredeki çatışmalara zaten müdahil olmuştu ve sınırlarımıza doğru ilerlemeye devam ediyor" dedi.Görsel: ShutterStock
Peskov, "Aslında ilişkiler doğrudan karşı karşıya gelme düzeyine kaydı" açıklamasında bulundu.
24 Şubat 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Rusya sınırına yaklaşması ve ülke için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Ukrayna'da "özel askeri operasyon" başlattıklarını duyurmuştu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından komşu ülkeleri Finlandiya ve İsveç NATO bünyesine dahil olmuştu.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.