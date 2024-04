Spor yazarları Fenerbahçe'nin Adana Demirspor galibiyetini değerlendirdi

"FUTBOLDA GEVŞEMEYE YER YOK"

AHMET SELİM KUL: Futbolda bir an bile “gevşemeye” yer yokken İrfan Can bunu biraz fazla yapıyor. Bu gol çok kısa bir afallama yaratsa Fenerbahçe iyi futbolunu sürdürdü. Fakat son vuruşlardaki “fantezi” denemeler birçok pozisyonu heba etti. Bu kritik haftalarda gevşeklik yakar, fantezi sıkıntıya sokar. Bunu hiçbir an unutmamak gerekir. (HABERTÜRK)