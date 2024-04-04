Spor yazarları Fenerbahçe'nin Adana Demirspor galibiyetini değerlendirdi

"TOP TOPLAYICI ÇÖZMÜŞ, HAKEMLER ÇÖZEMİYOR"

ERCAN GÜVEN: "Adana Demirspor ikinci yarıya sakatlanan kalecisi Mahammadiliyev’i çıkarıp, ayağı ondan da kötü olan Vedat’ı alarak başladı ki, İrfan Can’ın hazırlayıp gole konsantre Dzeko’nun attığı usta işi gol, o kötü ayaktan taca giden top ve atik top toplayıcı çocuk sayesinde oluştu. Yahu top toplayıcı çocuk futbolu çözmüş, hakemlerimiz çözemiyor! Gol atmak için çıldıran ikinci Fenerbahçeli ise Szymanski idi. Her topu denedi. Çok istedi. Ama üçüncü gol pek de oyunda gözükmeyen Tadic’dendi. Ustalığın yapıştığı futbolcuyu bırakmama gibi bir huyu var ne mutlu ki. Maçın bitmesine on dakika kala skor 3-2 olmuşken İrfan Can’ın yerine giren Serdar Dursun’un golü bile Adana Demirspor’a pes ettirmedi ki, sadece kazanana değil, bravo konuk takıma da… Sonuçta futbol Titanic gibi derinlere gömülmeden birkaç güzel nağme duyduysak ne mutlu bizlere." [MİLLİYET]