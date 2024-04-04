İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni dönem görevine başladı. İmamoğlu yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talebini yenilerken, "Sandalye kırık olmasın yeter" dedi. Yavaş da Ankara'daki diğer belediye başkanlarına "Gelin birlikte yönetelim" mesajı verdi.

Makam orasında dua ederek göreve başlayan İmamoğlu daha sonra İBB binası önünde toplanan çalışanlara hitap etti.

İmamoğlu, “Buradan hükümete, yerel ve ulusal görevler konusunda iş bölümü, vatandaşımızı ilgilendiren tüm meselelerde iş birliği, dürüst ve adil rekabet öneriyorum. Birlikte çalışalım. Artık merkezi hükümetin engellemelerini ne ben ne halkımız kabul edemeyiz. İstanbul halkı, bence başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, önünde bekleyen onlarca dosyayı bir an önce imzalamasını ve belediyelerin önündeki engellemelerin aşılmasını bekliyor. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’na açık çağrıda bulunuyorum. Projesini tamamladığımız, bütçesini bulduğumuz, ihaleye çıkmak üzere uzun zamandır sizden imza beklediğimiz Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP raylı sistem hattına, metrobüs aracı alımı talebimize, Kömürcüoda Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisine -ki Avrupa'da en büyüğü- bir an önce onay verin. Bu, size puan kazandırır, puan kaybettirmez. Keza Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe; Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli; Kaynarca-Pendik-Tuzla hatları ve 34 tramvay aracıyla ilgili onaylarımızı, yine metro aracı alım onaylarımızı, vakit kaybetmeden vermesini bekliyoruz. Bu da size puan kazandırır" dedi.

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"O İMZALARI ATIN"

“Onay verin ki, projeleri hızla ihale edelim ya da hızla yapılan projelere takviyeler gelsin, tamamlayalım" diyen İmamoğlu, "Milletimizin cebine, milletimize hizmet edecek firmaların kasasına para girecek, ülkemize dışarıdan, çok uzun vadeli kaynaklar gelecek. Yapınca bunlar ne oluyor? 16 milyonun hizmetine sunacağımız işler oluyor. Çok işimiz var. Lütfen artık bizi yavaşlatmayın. Bizi yavaşlatmaya çalışmayın. Görüyorsunuz. Yaramıyor. Biz yavaşlamıyoruz, daha fazla hızlanıyoruz. Ters tepiyor. Biz, bu engellemeleri görünce, hizmet için daha da hırslanıyoruz. Anladık; bazen sadece seçimleri düşünüyorsun. Ama ben söyleyeyim. Biraz da kendinizi düşünün. Bu milletin gözünden iyice düşmek istemiyorsanız, bizimle iş birliği yapın. O imzaları atın. Biz de işimize gücümüze bakalım" diye konuştu.

RANDEVU TALEBİNİ TEKRARLADI: SANDALYE KIRIK OLMASIN YETER

İmamoğlu, “Açık ve net söyleyeyim; milletimiz birbiriyle uyumlu çalışan siyasi partileri, birbiriyle millet lehine iş yapan siyasi partilerin bireylerini tarih boyunca onore etmiştir. Düşmanlık yapanları da tarih boyunca yargılamıştır. Bu anlamda bu huyunuzdan vazgeçin. Ben buradan, açık ve net söylüyorum. Buradan da açıkça ilan ediyorum. Ne zaman diler ve arzu ederseniz, İstanbul’un geleceğini, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sizinle konuşmaya hazır bir Ekrem İmamoğlu var. Onu da ileteyim buradan. Sonra diyorlar, ‘Randevu istedin mi istemedin mi?’ İstiyorum. Bak, tekrar istiyorum. Yeni mazbatamı aldığım gün istiyorum, yineliyorum. Bakalım ne olacak? Sandalye kırık olmasın yeter" şeklinde konuştu.