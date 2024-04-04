Modern flörtleşme sözlüğü! Ghosting, lovebombing: Bu terimleri duyarsanız şaşırmayın!

“CUFF”

Bir fiil olarak " kelepçelemek ", "birini romantik partneriniz yapmak" anlamına gelir. İngilizce “cuffing” kelimesinden dilimize geçmiştir. “Cuffing season” olarak da anılan “kelepçeleme mevsimi”, insanların kısa süreli ilişkilere gireceği sonbaharın sonlarından ilkbaharın başlarına kadar olan dönemi ifade eder.

Örnek: Bakalım bu cuffing season çiftleri Sevgililer Günü'nden sonra ne kadar sürecek.