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        Haberler Magazin 'Bay Sinema' Türker İnanoğlu'na veda - Magazin haberleri

        Türker İnanoğlu'na veda

        Geçtiğimiz salı akşamı vefat eden ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 10:09 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:44
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        Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı Türker İnanoğlu, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 87 yaşında vefat etti. Salı akşamı hastaneye kaldırılan Türker İnanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın haberine göre; İnanoğlu için TİM Show Center'da veda töreni düzenleniyor. Türker İnanıoğlu'nun hayatını kaybetmeden etmeden önce kendi vefat ilanını ve belgeselini hazırladığı öğrenildi.

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        Eşinin acısıyla sarsılan Gülşen Bubikoğlu taziyeleri kabul etti.

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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gülşen Bubikoğlu'na taziyelerini iletti.

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        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı

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        Hülya Koçyiğit

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        İş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç

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        Cem Yılmaz

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        Zafer Ergin

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        İnanoğlu'nun cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedilecek.

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        Türker İnanoğlu, 2018’de sinema dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü.

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        Üretkenliği nedeniyle ‘Bay Sinema’ olarak değerlendirilen Türker İnanoğlu, bu özelliğinin yanı sıra birçok oyuncuyu keşfetmesiyle de Yeşilçam’a damgasını vurdu. İnanoğlu’nun keşfettiği oyunculardan biri de Türkan Şoray’dı.

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        #Türker İnanoğlu
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