Yilin ayrıca ilk bakışta çiçek görenlerin çok karizmatik ve sabırsız olduğunu açıkladı ve şöyle konuştu:

"Oldukça sabırsızsınız, bu yüzden işlerin bir an önce bitmemesi sizi rahatsız ediyor. Ayrıca çok kararsız olabiliyor ve bazen ne yapacağınızı bilemediğiniz için strese girebiliyorsunuz. Çabuk öfkeleniyorsunuz ve o anın sıcaklığıyla bazen sonradan pişman olacağınız şeyler söylüyorsunuz."