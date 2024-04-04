Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, hakkında kayıp ihbarında bulunulan 61 yaşındaki Mustafa Acar, jandarma tarafından cansız halde bulundu. Acar'ın, arazide boğa saldırısı sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi
Aydın'da, edinilen bilgiye göre, İncirliova ilçesindeki Arpadere Mahallesi’nde, dün tarlasına giden Mustafa Acar'dan (61) haber alamayan yakınları, akşam 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
CANSIZ HALDE BULUNDU
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu Acar'ın cenazesi Cılımbız mevkiindeki tarlasında bulundu.
KENDİ BOĞASI ÖLDÜRMÜŞ
Kendisine ait boğanın saldırması sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Acar'ın cesedi, otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Acar'ın yakınları acı haberle gözyaşına boğuldu.