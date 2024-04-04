Galatasaray'da Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış Alper'i arattı!

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa karşısında kazansa da zorlanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Hatayspor müsabakasında değişime gitti. Kerem Aktürkoğlu'nu kulübeye, Barış Alper'i ise sağ beke çeken başarılı çalıştırıcı 11'de Zaha ve Ziyech'e forma verdi. Büyük beklentilerle sahaya çıkan tecrübeli yıldızlar performanslarıyla sınıfta kaldı.

Kasımpaşa müsabakasında Molde, Kopenhag ve Sparta Prag gibi rakiplere olduğu gibi rakip baskısı sonrasında oyun kurmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, milli maç ve seçim nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kısa bir kampa girerken yerleşim problemlerini çözmeye eğildi. Sahaya yayılım ve oyunu genişletme gibi konularda çalışmalar yapan Galatasaray'da Buruk ilk 11'de de değişime gitti.

Tempo ve fiziksel kaliteden ziyade teknik kapasite ile fark yaratması beklenen Zaha ile Ziyech'i sahaya süren Buruk beklediği etkiyi ise alamadı. İlk 25 dakikada oyunu sağa yığdıktan sonra Ziyech'in ters toplarıyla birkaç üretim denemesi yapan sarı-kırmızılılar müsabakanın kalanında ise hem toplu hem topsuz oyunda zorlandı.