Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
Türkiye, 31 Mart Pazar günü yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. İki aday arasındaki oy farkının çok az olduğu bazı il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi. Bazı il ve ilçelerde itirazlar kabul edilirken, bazılarında ise kabul edilmedi. Peki, hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum ne? İşte yerel seçim sonuçlarının açıklanması sonrası il ve ilçelerde son durum...
Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gitti. Seçimlerde, kesin olmayan Türkiye geneli sonuçlarına göre, CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimine göre sonuçlara itiraz süreci de başladı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kurullarına itiraz süresi 2 gün önce sona ererken, il seçim kurullarına 5 Nisan Cuma saat 17.00'ye, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ise 10 Nisan Çarşamba saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek. Olağanüstü itiraz ise 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'den 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla bazı il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi. Peki hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi. Hangi il ve ilçelerde seçim iptal edildi? Hangi il ve ilçelerde oylar yeniden sayılıyor. Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum ne? İşte yerel seçim sonuçlarının açıklanması sonrası il ve ilçelerde son durum...
AKSARAY'IN GÜZELYURT İLÇESİNDE SEÇİM YENİLENECEK
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde AK Parti yetkilileri, "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.
İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.
Güzelyurt'ta belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı. AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 548 oy almıştı.
GÜMÜŞHANE
AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Gümüşhane Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etti.
İtirazı değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, 16 bin 742 seçmenin oy kullandığı 80 sandık için oyların sayılmasına karar verdi.
İlçe Seçim Kurulunda, belediye başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayımına başlandı.
Gümüşhane'de kesin olmayan sonuçlara göre, 80 sandıkta 21 bin 324 kayıtlı seçmenden 16 bin 742'si sandığa gitmişti. 16 bin 75'i geçerli sayılan oyların 6 bin 690'ını MHP adayı Vedat Soner Başer, 6 bin 141'ini ise AK Parti adayı Ercan Çimen almıştı. Başer, 549 oy farkla belediye başkanı seçilmişti.
BİTLİS GÜROYMAK
Bitlis'in Güroymak ilçesinde seçimlerin ardından AK Parti ve Yeniden Refah Partisi sayımın yeniden yapılması, DEM Parti ise seçimin tekrarlanması için seçim kuruluna başvurdu. İlçe Seçim Kurulu kararını henüz açıklamadı
Güroymak Belediye Başkanlığı için yarışan Yeniden Refah Partisi Adayı Emrullah Yıldırım 4 bin 292, AK Parti adayı Eşref Mutlu 4 bin 290 ve DEM Parti adayı Mehmet Şirin Üncü ise 4 bin 206 oy aldı.
KAYSERİ PINARBAŞI
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Deniz Yağan'ın seçimleri 324 oy farkla kazanması sonrası MHP'nin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu, seçimin iptal edilmesine karar verdi.
Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan ilk sayımlarda, CHP’li aday Deniz Yağan 5 bin 82 oyla seçimi önde bitirdi. MHP'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy alarak 2'nci sırada yer aldı. Bunun üzerine MHP'li yetkililer, mühürsüz pusulaların olduğu iddiasıyla seçimin iptal edilmesi için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim kurulu, 6 'evet', 1 'ret' oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimlerin ise 2 Haziran'da tekrarlanacağı öğrenildi.
ŞANLIURFA HİLVAN
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, İlçe Seçim Kurulu tarafından verilen seçimin yenilenmesi kararına DEM Parti itirazda bulundu.
DEM Parti heyeti, İlçe Seçim Kuruluna, sandık sonuç tutanaklarında şaibe olduğu gerekçesiyle seçimin yenilenmesine ilişkin karara itiraz dilekçesini sundu.
İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane AK Parti İl Başkanlığı, İl Seçim Kurulu’na başvurup, merkezdeki 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonucuna itirazda bulundu.
Gümüşhane’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlarına göre MHP’nin adayı Vedat Soner Başer, belediye başkanı seçildi. İlçelerde AK Parti 2,, MHP 2, Demokrat Parti 1 belediye başkanlığı kazandı. Kelkit’te AK Parti'li Ünal Yılmaz, Kürtün’de AK Parti'li Ahmet Kanat, Köse’de MHP’li Turgay Kesler, Torul’da MHP’li Evren Evrim Özdemir ve Şiran’da DP’li Abdulbaki Kara seçimin galibi oldu.
Kentteki seçimlerde, 21 bin 324 kayıtlı seçmenden 16 bin 742’si sandığa giderek oy kullandı. Oyların 16 bin 75'i geçerli sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li Vedat Soner Başer oyların 6 bin 690’ını alarak diğer adayları geride bıraktı. Seçime, belediye başkanı olarak giren AK Parti adayı Ercan Çimen ise 6 bin 141 oyda kaldı.
OY FARKI 549
Gümüşhane AK Parti İl Başkanlığı, seçimin 549 oy farkı ile kazanıldığını, merkezde geçersiz sayılan oyların dikkate alındığında farkın kapanabileceğini gerekçe göstererek, İl Seçim Kurulu’na başvurup, seçim sonucuna itiraz etti.
İtirazın ardından İlçe Seçim Kurulu’nda Gümüşhane Belediye Başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmaya başlandığı belirtildi.
ARDAHAN
AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, CHP'li Faruk Demir'in 174 oy farkla kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti. Demir, İlçe Seçim Kurulu'na seçimin yenilenmesi ya da sandıkların tekrar sayılması için müracaat etti.
Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Faruk Demir 5 bin 49 oyla belediye başkanı seçildi. AK Parti Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı. Baydar, 174 oy farkla kaybettiği seçimin sonuçlarına itirazda bulundu.
KÜTAHYA EMET
Kütahya'nın Emet ilçesinde, AK Parti, belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etti.
AK Parti Emet İlçe Başkanlığının itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, 6 bin 828 seçmenin oy kullandığı 29 sandıktaki tüm oyların yeniden sayılması talebini reddetti, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
Karar doğrultusunda, İlçe Seçim Kurulunda geçersiz 283 oy yeniden sayıldı.
Sayım sonucunda, MHP'nin adayı Mustafa Koca'nın oyu 2 bin 314, AK Parti adayı Ali Ceyhan'ın oyu ise 2 bin 293'e yükseldi.
İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım sonucu değiştirmedi.
Kesin olmayan sonuçlara göre Emet Belediye Başkanlığına MHP'li Mustafa Koca 22 oy farkla seçilmişti.
ANTALYA AKSEKİ
AK Parti, Akseki'de 38 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayımı için İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.
AK Parti Akseki İlçe Başkanlığınca, ilçedeki 64 sandıktan 38'indeki 630 geçersiz oyun yeniden sayımı için verilen dilekçenin İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.
Akseki Belediye Başkanlığı kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı İlkay Akça kazanmıştı. İlkay Akça 3 bin 758, AK Parti adayı İbrahim Özkan da 3 bin 740 oy almıştı.
KIRKLARELİ
CHP'nin Kırklareli'de seçim sonuçlarına itiraz etti. Merkez İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin başvurusunu değerlendirerek itirazı reddetti.
CHP Kırklareli İl Başkanlığınca dün Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verilmişti. Dilekçede geçersiz oyların sayısının fazla olması nedeniyle 200 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunulmuştu.
Kesin olmayan sonuçlara göre Kırklareli Belediye Başkanlığına 21 bin 173 oyla MHP'nin adayı Derya Bulut seçildi. CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu da 20 bin 770 oy almıştı.
Ancak İlçe Seçim Kurulu yetkilileri bir sandıkta MHP'nin oylarının başka partiye yazıldığını fark etti ve bu yanlış düzeltildi.
Yapılan değişiklikle MHP'nin adayı Derya Bulut'un oyu 21 bin 287'ye yükseldi.
KIRKLARELİ ÜSKÜP
Kırklareli Merkez İlçe Kurulu Kofçaz ilçesi ile Üsküp beldesinde seçimlere itirazları değerlendirdi.
MHP Kofçaz İlçe Başkanlığı İl Genel Meclisi oylarının yeniden sayılması, AK Parti Üsküp Belde Başkanlığı da belde belediye başkanlığı oylarının tekrar sayılması için başvurdu.
Kurul itirazları değerlendirdi.
MHP'nin İl Genel Meclisi oylarının sayılması talebi ret edildi.
AK Parti'nin itirazı kabul edildi. Üsküp beldesinde belediye başkanlığı için 1793 seçmenin oy kullandığı 8 sandıkta oylar yeniden sayılacak. Kesin olmayan sonuçlara göre Üsküp Belediye Başkanlığına 842 oyla CHP'nin adayı Halil Çallı seçilmiş, AK Parti'nin adayı Hüseyin Kasap ise 837 oy almıştı.
BAYBURT
MHP, Bayburt'ta belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etti.
MHP Bayburt Merkez İlçe Başkanlığının itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, 19 bin 674 seçmenin oy kullandığı 93 sandık için oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
Karar doğrultusunda, İlçe Seçim Kurulunda oylar yeniden sayıldı.
Sayım sonucunda, AK Parti'nin adayı Mete Memiş'in oyu 30 artarak 7 bin 374'e, MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci'nin oyu ise 14 artarak 7 bin 132'ye yükseldi.
İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım, sonucu değiştirmedi.
Kesin olmayan sonuçlara göre Bayburt Belediye Başkanlığına AK Parti'li Mete Memiş seçilmişti.
HAKKARİ
AK Parti, Hakkari'de seçim sonuçlarına ilişkin bazı sandıklara itirazda bulundu. Kentte seçimi kazanan DEM Parti de oyların DEM Parti yerine Demokratik Sol Parti'ye yazıldığını ve sonuçların tutanaklara bu şekilde işlendiğini iddia edip, oyların yeniden sayılması talebinde bulundu. Bugün itirazları görüşmek için toplanan İl Seçim Kurulu, her iki partinin talebini de reddetti.
Hakkari'de DEM Parti'nin adayı Mehmet Sıddık Akış oyların yüzde 48,92'isini alarak belediye başkanı oldu.
ÇANAKKALE
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde CHP, seçim sonuçlarına itiraz etti.
CHP'nin itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, 20 bin 572 seçmenin oy kullandığı, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ali Kamil Soyuak'ın seçimi kazandığı ilçede 20 sandık için oyların tekrar sayılmasına karar verdi.
Sayım sonucunda AK Parti'li Ali Kamil Soyuak'ın 7 bin 908 olan oyu 7 bin 915'e, CHP'li Münir Mustafa Özacar'ın oyu ise 7 bin 528'den 7 bin 531'e yükseldi.
İYİ Partili Koray Akkuş'un oyu, 3 bin 593'ten 3 bin 592'ye düştü.
Böylece, 20 sandıkta oyların sayımı sonucunda sıralama değişmedi.
İZMİR DİKİLİ
İzmir'in Dikili ilçesinde Bağımsız Belediye Başkan adayı Kemal Doyuran'ın seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi.
Dikili'de kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Adil Kırgöz 11 bin 867, bağımsız aday Kemal Doyuran 11 bin 154 oy almıştı.
YOZGAT KADIŞEHRİ
AK Parti temsilcileri, Yozgat İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 3 bin 516 seçmenin kayıtlı olduğu 13 sandık için sonuçlara itiraz etti.
İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını kabul ederek oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
Yapılan sayım sonucunda Yeniden Refah Partisi adayı Davut Karadavut 1330 oy aldı, AK Parti adayı Şabettin Aksoy'un oyu ise 1319'a düştü.
Kadışehri Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Yeniden Refah Partisi adayı Davut Karadavut 1333 oy alarak kazanmıştı. AK Parti adayı Şabettin Aksoy ise 1326 oy almıştı.
Öte yandan, AK Parti temsilcilerinin İl Seçim Kurulu'na itiraz edeceği öğrenildi.
İSTANBUL İLÇELERİNDE İTİRAZLARDA SON DURUM
İstanbul İl Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun AK Parti'nin itirazına ilişkin ret kararını kaldırarak, Beykoz'da ilçe belediye başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmasını kararlaştırdı.
AK Parti'nin başvurusunu değerlendiren İl Seçim Kurulunun kararında, "Beykoz İlçe Seçim Kuruluna sunulan dilekçe ile sandık sonuç tutanaklarının bir kısmında geçersiz oyların geçersizlik sebebinin yazılmamış olduğu, bir kısmında geçersizlik sebebinin tasnif edilmediği veya muğlak ibarelerin yazıldığının belirtilmesi, Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı seçimini kazanan aday ile ikinci aday arasındaki oy farkının geçici birleştirme tutanaklarına göre 1433 olduğu, geçersiz oy sayısının ise iki aday arasındaki oy farkının üzerinde 5 bin 167 olması hususları değerlendirildiğinde, oyların yeniden sayılması istemine ilişkin itirazın gerekçesiz ve soyut olduğu yönündeki İlçe Seçim Kurulu kararının yerinde olmadığı" belirtildi.
İstanbul İl Seçim Kurulu, seçim sonuçlarının tam ve doğru şekilde belirlenmesi amacıyla, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun verdiği ret kararını kaldırarak, ilçe belediye başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmasını kararlaştırdı.
Bu karara göre, ilçe belediye başkanlığı oy pusulaları Beykoz İlçe Seçim Kurulunda yeniden sayılacak.
Beykoz'da CHP'nin adayı Alaattin Köseler, yüzde 45,87 oy alırken, AK Parti'nin adayı Murat Aydın yüzde 44,91 oy almıştı
GAZİOSMANPAŞA
879 oy farkı nedeniyle AK Parti'nin, belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yaptığı itiraz kabul edildi.
Gaziosmanpaşa 1, 2. ve 3. İlçe Seçim Kurullarının, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin aldığı karar doğrultusunda dün oy pusulalarının yeniden sayımına başlandı. Sayım devam ediyor
TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN SAYILMAYAN OY PUSULALARINI ÇÖPE ATTIĞI MAHALLE
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerde Edirne'de akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Edirne'nin Umurbey Mahallesi’nde oy kullanacak vatandaşlar için Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 6 sandık kuruldu. Saat 17.00 itibarıyla oy kullanmanın sona ermesiyle birlikte sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.
5 sandıkta oy sayımı tamamlanırken son sandıkta ise kriz yaşandı. 3153 numaralı sandıktan çıkarılan belediye başkanlığı ve meclis üyelerinin oy pusulaları sayılırken, sayılmak için masanın kenarına bırakılan muhtarlık oy pusulaları temizlik görevlisi tarafından çöpe atıldı.
Sandık görevlileri tarafından tutanak tutulması üzerine soruşturma başlatan İlçe Seçim Kurulu, Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin 2 Haziran tarihinde yinelenmesi kararı aldı.
Oyların çöpe atılması nedeniyle mahalle muhtarının belirlenemediğini ve seçim gününe kadar görevine devam edeceğini belirten Umurbey Mahalle Muhtarı ve Muhtar Adayı Turhan Özgünden o gün yaşananları anlatarak, 2 Haziran 2024 tarihinde mahalle halkının tekrar sandığa gideceğini ifade etti.
YSK VAN BÜYÜKŞEHİR KARARININ GEREKÇESİNİ BUGÜN AÇIKLAYACAK
Öte yandan Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan'ın yüzde 55,48 ile büüyk farkla kazandığı seçimin Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle mazbatısının yüzde 27,15 oy alan AK Parti'nin adayına verilmesi karar verilmişti.
DEM Parti'nin bu karara karşı itirazı dün YSK tarafından kabul edilmiş ve mazbatanın Zeydan'a verilmesi kararlaştırılmıştı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının DEM Parti'li Abdullah Zeydan'a verilmesine yönelik kararının gerekçesini bugün yazacak.
YSK Başkanı Ahmet Yener, Kurula girişi sırasında gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, dün aldıkları karara ilişkin gerekçeyi bugün yazacaklarını bildirdi.
Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, itiraz üzerine, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu alan Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.
DEM Parti'nin bu karara karşı itirazı dün YSK tarafından kabul edilmiş ve mazbatanın Zeydan'a verilmesi kararlaştırılmıştı.