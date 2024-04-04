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        Haberler Spor Futbol Milli Takım FIFA Dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 5 sıra geriledi! - Futbol Haberleri

        FIFA Dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 5 sıra geriledi!

        FIFA, milli takımlar sıralamasını güncelledi. Türkiye, nisan ayındaki yeni sıralamada 5 basamak birden geriledi. İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ay-yıldızlıların yeni sırası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 12:28 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:28
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        1

        FIFA, 4 Nisan 2024 itibarıyla dünya sıralamasını güncelledi. FIFA'nın resmi sitesinden yayınlanan sıralamada Türkiye'nin 5 basamak geriledi.

        İşte FIFA ülkeler sıralamasında ilk 10 ve Milli Takımımız'ın yeni sırası:

        2

        10- Hırvatistan (1721,07)

        3

        9- İtalya (1724,06)

        4

        8- İspanya (1727,05)

        5

        7- Hollanda (1748,11)

        6

        6- Portekiz (1745,06)

        7

        5- Brezilya (1788,65)

        8

        4- İngiltere (1794,09)

        9

        3- Belçika (1795,23)

        10

        2- Fransa (1840,59)

        11

        1- Arjantin (1858)

        12

        40- Türkiye (1495,94)

        13

        FIFA dünya sıralamasında 35. sıraya kadar yükselen Türkiye, nisan güncellemesiyle birlikte 5 basamak geriledi. Ay-yıldızlı ekip, nisan ayında 40. basamakta yer aldı.

        14

        Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, 1495,94 puanla 5 basamak gerileyerek 40. sıraya yerleşti.

        15

        Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 6, Çekya ise 36. sırada yer alırken play-off ile gelen rakibimiz Gürcistan ise 75. sırada yer aldı. Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ilk 10 sırasında değişiklik olmadı.

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