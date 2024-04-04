FIFA Dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 5 sıra geriledi!
FIFA, milli takımlar sıralamasını güncelledi. Türkiye, nisan ayındaki yeni sıralamada 5 basamak birden geriledi. İşte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ay-yıldızlıların yeni sırası...
FIFA, 4 Nisan 2024 itibarıyla dünya sıralamasını güncelledi. FIFA'nın resmi sitesinden yayınlanan sıralamada Türkiye'nin 5 basamak geriledi.
İşte FIFA ülkeler sıralamasında ilk 10 ve Milli Takımımız'ın yeni sırası:
10- Hırvatistan (1721,07)
9- İtalya (1724,06)
8- İspanya (1727,05)
7- Hollanda (1748,11)
6- Portekiz (1745,06)
5- Brezilya (1788,65)
4- İngiltere (1794,09)
3- Belçika (1795,23)
2- Fransa (1840,59)
1- Arjantin (1858)
40- Türkiye (1495,94)
FIFA dünya sıralamasında 35. sıraya kadar yükselen Türkiye, nisan güncellemesiyle birlikte 5 basamak geriledi. Ay-yıldızlı ekip, nisan ayında 40. basamakta yer aldı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, 1495,94 puanla 5 basamak gerileyerek 40. sıraya yerleşti.
Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 6, Çekya ise 36. sırada yer alırken play-off ile gelen rakibimiz Gürcistan ise 75. sırada yer aldı. Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ilk 10 sırasında değişiklik olmadı.