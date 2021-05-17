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Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, 2012'de evlendiği eşi Nagehan Kaşıkçı'dan boşandı. Mahkeme iki tarafı da eşit kusurlu gördüğü için Şaşmaz ve Kaşıkçı'nın tazminat taleplerini reddetti

BOŞNADILAR! Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı davasında karar çıktı - Magazin haberleri
Necati Şaşmaz boşandı
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9 yıldır evli olan Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı birlikteliklerini noktaladı. Çiftin iki yıl önce karşılıklı açtığı boşanma davası sonuçlandı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Necati Şaşmaz 2019 şubatında Nagehan Kaşıkçı'ya 10 milyon TL tazminat ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açmıştı. Kaşıkçı ise, ünlü oyuncudan psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü iddia ederek, 20 milyon TL tazminat ile kendisi ve 2 oğlu için toplam 60 bin TL aylık nafaka talebinde bulunarak karşı boşanma davası açmıştı. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı.

Mahkeme iki tarafı da eşit kusurlu gördüğü için Kaşıkçı'ya nafaka vermedi. Ayrıca tarafların tazminat talepleri de reddedildi.

Mahkeme, Necati Şaşmaz'ın çocukları için her ay 12 bin 500 lira ödemesine karar verdi.

Çiftin, 7 yaşında Ali Nadir ve 3 yaşında Yusuf Emir adlarında iki oğulları var.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHIŞLAR YOK"

Şaşmaz'ın avukatı Altın Mimir, "Kesinlikle üçüncü şahıslar yok. Evliliği kurtarmak için mücadele edildi ancak mümkün olmadı. Anlaşmalı boşanma sağlanamadı, çekişmeli bir boşanma süreci yaşanıyor bu yüzden" ifadelerini kullanmıştı.

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