Ünlü oyuncudan 'dekolte' yanıtı 0:00 / 0:00

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Ünlü oyuncu Neslihan Yeldan, 25 Şubat'ta 53. yaşına girdi. Doğum gününde pasta üflerken çekilen fotoğraflarını da Instagram'dan yayınlayan Yeldan, kendisini eleştiren bir takipçisini ifşa etti.

"İYİ Kİ DOĞDUM"

Neslihan Yeldan, "Yeni yaşımda da doğru bildiğimi yapmaya, burnumun dikine gitmeye devam edeceğim. Sevdiklerimi hep koruyacak, kollayacak, onlara iyi gelmeye çalışacağım. Tanımadıklarıma ilham, ışık olmayı deneyecek, başardığımda mutlu olacağım. Kendim için tek dileğim var, gerçekleşince kendimi ve hayatı kutlayacağım. Gereksizleri, kötü enerjileri, yüzüme sahte bir şekilde gülüp bunu ruhuma anlatamayanı hayatımdan çıkaracağım. Hadi artık, 'Bunu yapmalıyız ya' dediklerimizi yapalım. Hayat bildiği gibi gelir, ben de onu bildiğim şekilde karşılarım. Başarısızlık da benimdir, başarı da, dibine kadar. İyi ki doğdum, yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır" ifadelerini kullandı.

"BEN SİZİN SIKICI ÖMRÜNÜZÜN KURTARICISI DEĞİLİM"

Yeldan, daha sonra paylaştığı fotoğrafa "Sürekli dekoltenizi kapatacağınıza bence daha kapalı şeyler giyinin." yorumunu yapan bir sosyal medya kullanıcısının eleştirisine kayıtsız kalmadı.

Ünlü isim, "Ben sizin mutsuz, boşa giden ve sıkıcı ömrünüzün kurtarıcısı değilim hanımefendi. Kafanıza göre hayat boşluğunu doldurmak için tavsiye veremezsiniz. Dekolte ölçüme ben ve keyfimin kahyası karar veriyoruz." mesajını yazdı.