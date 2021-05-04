Netflix'in yeni dizisi Fatma sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Son zamanlarda rol aldığı projelerle adından söz ettiren Burcu Biricik, Fatma rolünü üstleniyor. Peki Fatma dizisi oyuncuları kimler? Fatma dizi konusu nedir? İşte Fatma dizisi hakkında merak edilenler...

FATMA DİZİSİ KONUSU

Temizlik işlerine giden Fatma, kayıp eşi Zafer'i ararken beklenmedik bir kaosun içine çekilir. Fatma kimsenin şüphelenmediği görünmez bir "temizlikçi" olduğunu fark eder.

FATMA DİZİSİ OYUNCULARI

Burcu Biricik - Fatma Yılmaz

Uğur Yücel

Mehmet Yılmaz Ak - Bayram

Hazal Türesan - Mine

Olgun Toker

Gülçin Kültür Şahin

Deniz Hamzaoğlu

Çağdaş Onur Öztürk

Melis Sezen

Şehsuvar Aktaş

Didem İnselel

Mustafa Konak - Fatma'nın oğlu