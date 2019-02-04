- Hedef 2 milyar dolar ciro, 25 bin çalışan

Son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla bölgenin lojistik sektöründeki önemli oyuncuları arasında gösterilen Netlog, yurtdışında satın almalarla büyümeyi planlıyor.

Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, “Bu kapsamda 2019, Netlog için tarihi öneme sahip yıllardan birisi olacak. Şu anda Balkanlar’ın en büyük lojistik şirketlerinden birisini satın almak için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunun dışında dünyada lojistiğin kalbi olarak gördüğümüz Avrupa ve ABD’de de firmalarla temastayız. Bizim stratejilerimize uyacak, doğru firmalarla Netlog’un dünyadaki varlığını güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

YURTDIŞINA İLK YATIRIM 2014’TE

Yurt dışında ilk satın almalarını 2014 yılında yaptıklarını dile getiren Gökalp Çak, “Söz konusu dönemde Avrupa’da iki ciddi satın alma gerçekleştirdik. Hollandalı TNT Fashion ile Belçikalı Belspeed firmalarını Netlog bünyesine kattıktan sonra bu iki şirketi 1862 yılında kurulmuş olan Bleckmann markası altında birleştirdik. 2019 yılına kadar Bleckmann’de yüzde 50 hissedar olarak yer aldık. Şimdi bu şirketimizdeki payımızı büyüttük ve şirketin ana hissedarı olduk” ifadelerini kullandı.

2004 yılında 13 TIR, 13 şoför ve 8 çalışan ile yola çıkan Netlog, 2018 yılında 4 milyar TL’nin üzerinde ciroya ulaştı; bu cirosunda 460 milyon dolarlık hizmet ihracat gerçekleştirdi. Bugün Netlog’un yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında çalışan sayımız 10 binin üzerinde. Hatta Black Friday döneminde istihdam ettiğimiz ilave personelle birlikte; toplam istihdamımız 3 günlüğüne de olsa 15 bin çalışana ulaştı. Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp Çak

Netlog olarak başarılı bir yılı geride bıraktıklarının altını çizen Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp Çak, 2018 yılında şirket tarihinin en yüksek ciro ve ihracat rakamına ulaştıklarını ifade ederken şöyle devam etti: “ Yaklaşık 15 yılda geldiğimiz bu nokta bizler için gurur verici. Sonuçta el ile tutulabilen bir ürün satmıyoruz. İşimiz servis vermek ve bu cirolara servis satarak ulaşmak çok ciddi bir organizasyon gerektiriyor. Buna örnek olarak 5 binin TIR’ın üzerindeki taşımayı gösterebiliriz. ”

- Hedef 2 milyar dolar ciro, 25 bin çalışan

Şirketin gelecek hedefleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Gökalp Çak, ilk günden bu yana hedeflerinin lojistikte bir dünya markası yaratmak olduğunun altını çizerken, “Bugün geldiğimiz noktada lojistikte uçtan uca tamamen entegre bir yapı kuran Türkiye’deki sayılı şirketler arasındayız. Ama önümüzde hâlâ gidecek çok yol var. Bunun için de özellikle yurt dışı pazarlarda büyümek kritik öneme sahip. Hedefimiz orta vadede 20-25 bin çalışanı olan; yılda 2-3 milyar dolar ciroya ulaşmış bir Netlog yaratmak” şeklinde konuştu.

- Personel bulma sıkıntısı yaşıyoruz

Bugün lojistik sektöründe yaşanan en önemli problemlerden birisinin insan kaynağı olduğunun altını çizen Gökalp Çak, şöyle devam etti: “Gerek TIR şoförlüğü yapacak gerekse depolarımızda çalışacak personel bulma konusunda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Sürekli arayış halindeyiz. Depolarımızda çalışmak için eleman arayışlarımız devamlı var.”

Netlog iTEC’te ‘küresel yöneticiler’ yetiştirecek

Özellikle kalifiye insan gücü probleminin sadece lojistik sektörünün değil aynı zamanda Türkiye ekonomisinin en büyük sorunu olduğunu dile getiren Gökalp Çak, bunun için sektörde önemli bir girişim başlattıklarını ve çok yakın zamanda Netlog Innovation, Technology and Education Center’ı (Netlog iTEC) devreye alacaklarını ifade etti.

Konuya ilişkin kararın Yönetim Kurulu’ndan çıktığını; söz konusu merkezde, mail yazmadan sunum yapmaya kadar profesyonel hayatın her alanına dokunacak eğitimlerin olacağını söyleyen Gökalp Çak, “Netlog olarak, bu yılki en büyük hedeflerimizden birisi Türkiye’den yurtdışına beyin ihraç etmek. Şirket içinde hayata geçireceğimiz yeni eğitim ve dönüşüm programıyla, Türkiye’deki depolarımızda çalışan ve Netlog iTEC’te eğiteceğimiz nitelikli personelimizi, İngiltere, Hollanda, Belçika ve ABD gibi ülkelerde bulunan depolarımızda istihdam edecek; bu personelimizi birer küresel yönetici olarak yetiştireceğiz. Bu şekilde yöneticilerimiz hem farklı ülkelerde çalışma tecrübesi edinecek hem de Netlog’un dünya markası vizyonuna katkıda bulunacak. Tabii bu programa girecek personellerimizde arayacağımız ciddi nitelikler var. Eğitim hayatlarındaki performansları, üst düzey İngilizce ve bağlılık duyguları gibi” dedi.