Nevzat Aydın Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'ın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

2019'un ikinci yarısına geldik, Yemeksepeti için sene nasıl başladı seneyi nasıl sonlandırmayı planlıyorsunuz?

Nevzat Aydın: Geçen senenin ilk 6 ayına göre yüzde 54 civarı bir büyüme var. Yemeksepeti hep bu oranlarda büyüyen bir yapıydı. Şu anda günde 400 bin sipariş iletiliyor bizim üzerimizden restaurant'lara..tabi bu büyümeyi hala koruyabiliyor olmak sevindirici. İkinci yarıda da aynı bu performansın aynısını öngörüyoruz. Müşteri sayısında 12 milyonlara ulaştık, aktif kullanıcılar yani son bir ay içinde de 2.5 milyon civarında aktif kullanıcı var şu anda. Bütün aktifler ve büyüme hızları lehimize gözüküyor şu anda.

Yeni girişiminiz "Banabi"den konuşalım, nasıl böyle bir projeye girmeye karar verdiniz? Şu anda hangi noktaya geldiniz anlatır mısınız?

Nevzat Aydın: Aslında kendi marketlerimizi açıyoruz diyebilirim ve bu masraflı bir model. Nisan'nın sonu gibi pilota başladık, Mayıs ayında açıldık, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da varız. Önümüzdeki haftasonuna kadar Bursa ve Eskişehir aktif olacak. Sürekli büyüyoruz bu sene sonuna kadar da Konya, Trabzon, Edirne, Kayseri, Denizli hayatımıza giriyor olacak.

"Banabi" yatırımı ile 12 milyon Euro'yu geçtik, önümüzdeki yılda bunun 2 katını geçeriz. "Banabi"nin fiyatları çok uygun, Yemeksepeti'nin karını Banabi'ye aktarıyor olmamız ve onu sübvanse ediyor olmamızın da büyük payı var. Banabi'nin birkaç farklılığı var biri fiyat politikası, fiyat olarak çok daha elverişli fiyatlar söz konusu...2500'den fazla farklı ürün sipariş verebiliyorsunuz. Ödeme seçeneğinin de çeşitliliği var, isterseniz kredi kartı isterseniz kapıda nakit yani dilediğiniz gibi ödeme yapabiliyorsunuz. Şu anda günde 8-9 bin siparişle 50 binden fazla ürün satıyoruz. Kullanıcı çok sevdi, bu sene sonu itibariyle 15-20 bin siparişlerde olmayı zorlarız. Yine bu sene sonuna kadar 60-65 tane depoya ulaşmayı hedefliyoruz.

Yurtdışı hedeflerinizi alalım, "Banabi" ile yurtdışına açılmayı düşünüyor musunuz?

Nevzat Aydın: Almanya'dan bir ekip Banabi açıldıktan 2 hafta sonra Türkiye'de yatıp kalkıyor. Onlarda bizim buradaki know-how'ımızı ve tecrübemizi başka ülkelere kopyalayıp, Eylül ayının sonuna 10 ülkede Banabi aynı isimle değil tabiki, farklı isimlerle Dünya'nın 9 farklı coğrafyasında hayata geçiyor olacak. Ortadoğu'nun neredeyse tamamında olacak, Uzak Asya'da ve Avrupa'da da Yunanistan'da olacak şu anda.

Siz Türkiye'de girişimlere yatırım yapan ender Melek Yatırımcılardansınız..Bu trendde düşüş mü yaşanıyor? Eskisi gibi yatırımlar oluyor mu? Güzel projeler önünüze geliyor mu?

Nevzat Aydın: Faizlerin yüksek olması, kurlardaki belirsizlik, Ülke'deki bazı makro göstergelerin insanların yatırım kararlarına yansıyor olması kaçınılamaz. Ben şu anda 30'un üzerinde melek yatırım yaptım umarım bu sayı artar. Bence melek yatırımlarda ihtiyacımız olan başarılı çıkış sayısı; yani bir işe yatırım yaptığınız zaman aynı işten 2x 3x kazanıp çıktığınız zaman o parayı başka melek yatırımlarına yatırıyorsunuz. Böylece önümüzdeki yıllarda sistem Türkiye'de hakkettiği yere gelmiş olacak. Bilişimi, İnterneti ve bilgi teknolojilerini birarada buluşturabilen modellerde yatırım alma imkanı ve geri dönüş imkanı çok daha fazla oluyor.

Sektörde regülasyonlar nasıl?

Nevzat Aydın: E-ticarette bu tip kanunların çıkmadan önce sektörden deneyim ve bilgi aktarımı olması gerekiyor çünkü burası en çok yabancı yatırım alan sektörlerden biri. Bu düzenlemelerin mutlaka sektöre danışılması gerekiyor, ve bunların çok dikkatli ve serbest pazar ekonomisini bozmayan tam tersine destekleyen, rekabeti teşvik edici olması gerekiyor. Umarım Devletimiz de gerekli adımları atar. Yatırımcıyı caydırmayacak regülasyonlarla ortaya çıkılması önemli.

Blockchain ve Crypto paralarda potansiyel nedir? Siz buralara yatırım düşünür müsünüz?

Nevzat Aydın: Yatırımlarım var önümüzdeki senelerde daha da olacak..Blockchain tarafında gelecek görüyorum. Şu anda BDDK tarafında bazı sorunlar söz konusu crypto para kabul etmede bunların düzenlenmesi gerekiyor eğer bunlar bir düzene oturursa Yemeksepeti de crypto kabul eden firmalardan biri olacaktır.