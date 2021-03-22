O sürücüye 150 milyon dolarlık kamu davası! 0:00 / 0:00

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Gerçek adı 'Onika Tanya Maraj' olan ünlü rapçi Nicki Minaj'ın babası Robert Maraj, geçtiğimiz şubat ayında yaşamını yitirmişti. Minaj'ın 64 yaşındaki babası, New York'ta kendisine bir araba çarpıp, kaçması sonucu hayatını kaybetmişti.

UsaToday'in haberine göre, Ben Crump Law hukuk firması, New York eyaleti Yüksek Mahkemesi'nde Robert Maraj'ın ölümüne yol açan sürücüye karşı Nicki Minaj'ın annesi Carol Maraj adına kamu davası açtı.

YARDIM İSTEMEDİ, KAÇTI

Dava dilekçesinde Robert Maraj'a New York eyaletinde 12 Şubat'ta aracıyla çarpıp kaçan, kaza mahallini terk etmek ve delilleri karartmakla suçlanarak, geçen ay gözaltına alınan ancak daha sonra şartlı salıverilen 70 yaşındaki Charles Polevich, sorumsuzca ve ihmalkar davranmanın yanı sıra yardım istemek yerine kaçıp saklanmakla itham ediliyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Nassau Bölge Polisi'nin açıklamalarına göre; Robert Maraj, 12 Şubat cuma günü 18.15 sularında Long Island'da bir yolun kenarında yürüyordu. Bu sırada Maraj'a bir otomobil çarpıp, daha sonra durmadan yoluna devam etti.

Maraj, kaldırıldığı hastanede cumartesi günü hayatını kaybederken, kazayla ilgili olarak 17 Şubat'ta gözaltına alınan 70 yaşındaki Charles Polevich, suçu kabul etmemiş ve şartlı tahliye edilmişti.

Ünlü rapçi ise babasının ölümüyle ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

NICKI MINAJ HAKKINDA

Sahnede Nicki Minaj adını kullanan rapçi Onika Tanya Maraj, 2019 yılında Kenneth Petty ile dünyaevine girmişti. Minaj, geçtiğimiz aylarda oğlunu kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

Mixtape çalışmalarıyla 2007-2009 yıllarında üne kavuşan Minaj'ın ilk albümü Pink Friday, ABD Billboard 200 listesinde zirveye oturmuştu.

Nicki Minaj, The New York Times Gazetesi'nin tüm zamanların en etkili kadın rapçisi olarak gösterilmiş, ikinci albümü "Pink Friday: Roman Reloaded", dünya genelinde 1,5 milyondan fazla satmıştı.