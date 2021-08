İHA

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2021-2022 sezonu öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İyi bir sezon temennisinde bulunan Özdemir, "Geçtiğimiz sezon heyecanlı bir sezon oldu. Alt liglerde de çok önemli maçlar ve yarışlar oldu. Şampiyonlar belli oldu, hepsini tebrik ediyorum. Geçtiğimiz sezonun inşallah tekrarını yaşarız, yarışmacı bir lig olur. Hem ekran başında hem stadyumlarda taraftarların futboldan zevk almasını arzuluyoruz" diye konuştu.

"SEYİRCİ KAPASİTESİNİ YÜZDE 75'E ÇIKARABİLİRİZ"

Yeni sezonda maçlara girişle ilgili prosedürleri hatırlatan Özdemir, "Sağlık Bakanlığı ile görüşerek çift aşılı taraftarların maçlara girebilmesi yönünde karar aldık. Taraftarlarımızdan aşı olmalarını rica ediyoruz. Ligler yüzde 50 seyirci kapasitesiyle başlıyor. Biz bu kararı alırken vaka sayısı 5 binlerdeydi, şimdi 27 binlerde. Korkuyoruz. İlk 3 hafta sonrasında milli ara olacak. O dönemde Sağlık Bakanlığı ve diğer makamlarla görüşerek uygun ortam varsa kapasiteyi yüzde 75'e çıkarabiliriz. Uygun ortam için de çift aşı sisteminin iyice oturması lazım" şeklinde konuştu.

"KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYULMAZSA CEZALAR VERMEMİZ GEREKECEK"

Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanan hazırlık maçına gittiğini belirten Başkan Özdemir, "Bir dolu, bir boş koltuk olması lazımdı ama hiçbir şekilde sosyal mesafeye ve maske kurallarına uymadan maç izlediler. Eğer kurallar yerine getirilmezse kulüplerimize maddi ve manevi cezalar vermemiz gerekecek. Artık içimiz rahat etsin, taraftar sayısını artıralım istiyoruz. Beşiktaş-Rizespor maçıyla başlıyoruz. Alt ligde de Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı var. Sağlık kurulumuzla beraber taraftarların tutumunu dikkatle izleyeceğiz. Bundan sonraki kararlarda taraftarların tutumu çok etkili olacak" ifadelerini kullandı.

"DEPLASMANLARA TARAFTAR GELMEYECEK"

Yeni sezonda deplasman takımı taraftarlarının statlara giremeyeceğini açıklayan Nihat Özdemir, "Deplasmanlara taraftar gelmeyecek. Ağırlıkla otobüs seyahati oluyor ve bu otobüslerde maske-mesafeye dikkat edilmiyor. FIFA ve UEFA da bizimle aynı paralelde kararlar aldı. Bu sezon için misafir takım seyircisini yasakladık. Düşüncemiz tamamen insan sağlığı" dedi.

"STAT ZEMİNLERİNİ AYDA BİR DENETLEYECEĞİZ"

Başkan Özdemir, geride kalan sezonda stat zeminleri konusunda büyük şikayetler aldıklarını vurgulayarak, "Hatta sanki TFF sorumluymuş gibi bizi eleştirdiler. Halbuki bizimle hiçbir ilgisi yoktu, kulüpler kendi statlarından sorumluydu. Talimat değişikliği yaptık. Artık her kulübün bir saha sorumlusu olacak. Çimin derinliği, nem oranı gibi şeyler tespit eden bir inceleme kurulumuz var. Bütün statlarımızı şu an inceliyoruz. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zemini şu an her yerde konuşuluyor. Bütün zeminleri o seviyeye getirmek istiyoruz. Stat zeminlerini ayda bir denetleyeceğiz. Eğer sorun varsa haftada bir veya 15 günde bir denetlemeye geçeceğiz. Eğer baktık yine olmuyorsa o takımın, evinde yapacağı maçı o hafta için yasaklayacağız, en yakın ilde maçı oynatacağız. Maçlar artık seyircili, zemini elverişli olmadığı için kendi stadyumunda oynayamayan takımlar, hem destekten hem de seyirci gelirinden olacak" açıklamasını yaptı.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN VE BİZİM İSTEKLERİMİZ BAZEN ÇATIŞIYOR"

Özdemir, Kulüpler Birliği'nin ile kendi isteklerinin bazen çatıştığını söyleyerek, "Her şeyin örtüşmesi söz konusu değil. Mutlaka bazı çatıştığımız noktalar olacak. Biz herkesi dinleyeceğiz. Spor kamuoyunu ve devlet yetkililerini dinleyeceğiz" diye konuştu.

"TÜRK SPORCUSUNA ÖNEM VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Yeni yabancı kuralı ile ilgili de değerlendirme yapan Nihat Özdemir, "Birçok maçta birçok takım 11 yabancıyla sahaya çıktı. Hiçbir Türk futbolcuya önem vermediler. Birçok yabancı futbolcu fayda sağladığı kadar zarar da verdi. FIFA'ya gittiler, davalar açıldı, yasaklara kadar gitti iş. Biz Türk sporcusuna önem verilmesini istiyoruz. Sahada 8'den fazla yabancı istemiyoruz. Buna karar verirken geçmiş yıllara baktık. Geçen sezon ortalama 7.2 yabancı oynatılmış. 20 takım içinde birçok kulüp 8+6'nın uygun olduğunu düşünüyor. Biz bu kararı bir yıl önce almıştık. 3 yıllık bir periyotta uygulayacaktık. Uzun zaman çalışmalarla aldığımız bir karardı. Pandemi nedeniyle kararımızı bir yıl erteledik. Ligimiz başlayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Biz Türk sporcusuna, Türk futbolcusuna değer verilmesini istiyoruz. 8-10 takımımız, yabancı transferlerinden dolayı büyük sıkıntı yaşıyor. Öyle kulübümüz var ki 4.9'la oynamış. 11'in yarısı Türk, yarısı yabancı. TFF 1. Lig'de öyle kulüp var ki, Altınordu mesela, hiçbir yabancı yok. Neredeyse Süper Lig'e geliyorlardı" şeklinde konuştu.

"DEPLASMAN GOLÜ AVANTAJINI KALDIRDIK"

UEFA'nın deplasmanda atılan gol kuralını kaldırdığını hatırlatan Özdemir, "Biz de rövanşlı maçlarda deplasmanda atılan gol avantajını UEFA gibi kaldırdık. Biz zaten UEFA'nın 55 üyesinden bir tanesiyiz. UEFA'nın futbolla ilgili aldığı kararları Türkiye'mizde uygulamak ana hedeflerden bir tanesi. TFF 1. Lig play-off'larında ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final karşılaşmalarında deplasman golü kuralı kaldırıldı" açıklamasında bulundu.

"HAKEMLERİMİZE, MHK'YA GÜVENİYORUZ"

Video Yardımcı Hakem (VAR) ile 3 sezonu geride bıraktıklarını belirten Başkan Özdemir, şunları söyledi:

"Bunu uygulayan ülkelerden bir tanesi olduk. İlk yılında sıkıntılar yaşadık. VAR'ın Avrupa Şampiyonası'nda ne kadar önemli olduğunu gördük. Serdar Tatlı ve yönetimiyle bu sezona devam ediyoruz. Geçen sezon yoğun bir sezondu. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bu kadar beğeniyoruz. Ama Danimarka-İngiltere maçındaki hakem kararları, VAR olmasına rağmen eleştirildi. Bizim MHK ve hakemlerimiz, çok iyi bir performans gösterdiler. Şampiyonlar belli oldu. Kimse hakemleri konuşmadı. Hakemlerimize, MHK'ya güveniyoruz. İnşallah bu sezon da, geçen sezonki gibi yoğun olmayacak, daha rahat bir şekilde sezonu sonlandıracağız. En az hatalı kararlarla sezonu tamamlayacağız. Eğer hakemlere yardım edersek başarılı bir sezon geçiririz. Hakem sistemlerinde değişiklikler yaptık. Klasman ve A Klasman hakemleri yaptık. Yaş limitini uzattık. VAR'a 7 hakem tayin ettik. Bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Çünkü gelecek sezonda da VAR olacak. VAR odamızı daha da büyütüyoruz. 2022-23 sezonunda da VAR sistemi olacak. Bizlere çok büyük görev düşüyor. Hele kulüplere, kulüp başkanlarına, kulüp yöneticilere, teknik direktörlere ve futbolculara. Maçı kaybedebilirsiniz, ama hakem odaklı değil, oyun odaklı olmamız lazım. Oyuncularımıza çok önemli görevler düşüyor. Maçlarda hakemi kandırıcı, olmayacak şekilde kendilerini yere atmalar, zaman kazanmaları yapmasınlar. Teknik direktörlerimiz hakemi etkilemesinler. Yedek kulübesinde hata yapan birisi nedeniyle teknik direktör ceza alabiliyor. Böyle olursa takımlarımız Avrupa'daki hızlı oyuna alışırlar. İnşallah bunlardan vazgeçerler."

"BİZİM LİGLERİMİZE DE GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ GELEBİLİR"

Özdemir, gol çizgisi teknolojisi üzerinde çalıştıklarını açıklayarak, "Çok az olan bir olay. Ama olabiliyor. Her şey olabilir. Bizim liglerimize de gol çizgisi teknolojisi gelebilir. TFF olarak bizim maçlarımıza gelmesini istiyorum. İnşallah yakın zamanda uygulayacağız" dedi.

"TFF 1. LİG'E DE HARCAMA LİMİTİ GETİREBİLİRİZ"

Takım harcama limitlerinin Sicil Kurulu ile TFF'nin çalışmasıyla belirlendiğini ifade eden Nihat Özdemir, "Bunu yaymayı düşünüyoruz. Sadece Süper Lig'de değil, artık TFF 1. Lig'de de bunu getirebiliriz. Mali Genel Kongre'de diğer kulüpler de bunu istedi. Dünyada pandemi olmasaydı, takım harcama limitlerinde çok daha ileri gidebilirdik. Bütün kulüpler çok önemli gelirlerinden pandemi nedeniyle kayıp yaşadı. Büyük gelirlerden yoksun kaldılar. Biz de buna sağır kalamazdık. İlk yıl takım harcama limitlerinin yüzde 30 üzerine çıkabileceklerdi. İkinci yıl yüzde 10'du. Ancak pandemi nedeniyle bu yıl yüzde 25 aşabilirsiniz noktasına geldik. Ancak gelecek yıl bu sıfır olacak. Kurlarda büyük hareketler yaşanıyor. Kulüpler hangi kurlarla yapacaklarına dair karar alamıyor. Geçen yıl kuru da Euro ve Dolar kurunun ortalamasını aldık. Kulüplerin kurun neden olacağı zarardan kurtarmaya çalıştık. Bu kulüplerimizi önemli derecede rahatlattı. Avrupa'da oynayan takımların harcama limitleri için çalışmalar yaptık. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili açıklama yapacağız. Bunlar acaba bazı bilanço oyunlarıyla yanıltıyorlar mı? Talimatname çok açık. Bunun çok ağır cezaları var. Ama şu ana kadar bütün Süper Lig kulüplerine teşekkür ediyorum. Böyle bir şeye rastlamadık. Takım harcama limitleri konusunda sorunu olan kulüpler bize geldiler. Bizim görevimiz bunlara yardımcı olmak. Elimizden gelen destekle kulüplerimizin bu sıkıntılı yıllarını atlatmak. Ancak yanlış bilanço olayına bugüne kadar rastlamadık. Geçen senenin rakamlarını ve bilançolarını denetliyoruz. Sınırları aşan rakamlar olursa, ihtar ve puan silme gibi cezalar var" şeklinde konuştu.

"KAÇAK YAYINLARDAN DEVLET VERGİ KAYBEDİYOR"

Yayıncı kuruluş ile 4 yılı tamamladıklarını söyleyen TFF Başkanı Özdemir, yayın ihalesi ile ilgili şöyle konuştu:

"Elimizde bir sözleşme var. Bu yıl son sene. Bununla ilgili komisyon ortaya getirdik. 9 kişilik bir komisyon kurduk. Çalışmalarına başladılar. 31 Aralık'tan önce bu ihaleyi yapacağız. Kimin kazanacağını göreceğiz. Ne kadar iyi bir rakamla sonlandırırsak bundan en büyük kazancı kulüplerimiz ve Türk futbolu alacak. Mali Genel Kurul'da da bizi tenkit edenler oldu. Kolay anlaştığımız dendi. Hiçbir şey kolay değil. Avrupa'daki birçok yayıncı kuruluşunda problem var. Bazı kulüpler yayıncı kuruluş ile ilgili tenkitlerde bulundu. Ama ne anlaşması yaptıysak, tamamını ödediler. 5. yılın anlaşmasını bitirdik. Yalnız Süper Lig değil, TFF 1. Lig, 2. Lig ve tüm lig takımlarının sezonun ilk ödemesini yapacağız. Her ay ödemeleri yaparak Mayıs ayına kadar anlaştığımız rakamla sezonu tamamlayacağız. Burası açık bir platform. Gelsinler, tekliflerini versinler. Kim kazanırsa önümüzdeki 5 yılın hayırlı olmasını istiyoruz. Kaçak yayınlardan devlet vergi kaybediyor. Yayıncı kuruluş ne kadar para kazanırsa, o kadar çok vergi verecek. Burada devlet kaybediyor. Yeni yasalara ihtiyaç var. Gerekli yasaları çıkarabilirsek, Avrupa'da bir kaç yerde bunu başardılar. Önemli derecede gelirleri artırdılar. Biz neden bunu yapmayalım. Bunu yaparsak başta spor kulüplerimiz, TFF, Türkiye Cumhuriyeti kazanır. Yayıncı kuruluş kazanır" ifadelerini kullandı.

Kadın hakemlerin gelişimine önem verdiklerini söyleyen Nihat Özdemir, ilerleyen dönemde Süper Lig'de kadın hakemlere görev vermek istediklerini dile getirdi.