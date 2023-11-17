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        Haberler Ekonomi Emlak Konut satışında 8 sene sonra ilk 10 ayda 1 milyon aşılamadı! - Emlak Haberleri

        Konut satışında 8 sene sonra ilk 10 ayda 1 milyon aşılamadı!

        Konuta erişebilirlikte yaşanan sorunlar, satış rakamlarına yansıdı. İlk 10 aylık satış 993 bin 835'te kalırken bu rakam, 2014'ten beri en düşük satış olarak kayıtlara geçti. Ekim ayı satışları baz alındığında ise 2013'ten bu yana en düşük rakamlar görüldü. Nüfusun 2013'te 76 milyon 667 bin 864, 2014'te 77 milyon 695 bin 904 olduğu, son olarak açıklanan 2022 nüfusunun 85 milyon 279 bin 553 olduğu da göz önüne alındığında satışlardaki düşüş daha dramatik bir hal alıyor

        agirgin@haberturk.com
        Giriş: 17.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:04
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        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
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        Yüksek fiyatlar, krediye ulaşımdaki zorluk gibi etkenler vatandaşların konuta ulaşımını giderek zorlaştırıyor. Erişebilirlikteki sorun rakamlara da net olarak yansıyor. TÜİK'in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre; 2023'ün ilk 10 ayında toplam konut satışı 993 bin 835 oldu. Bu rakam geçen yılın yüzde 14,3 gerisinde kalırken, aylık rakamların açıklandığı 2013'ten beri en düşük 3. satış rakamı olarak kayıtlara geçti.

        Yıl İlk 10 ay konut satışı
        2013 938 725
        2014 926 932
        2015 1 040 713
        2016 1 066 085
        2017 1 153 610
        2018 1 148 927
        2019 1 008 283
        2020 1 280 852
        2021 1 086 539
        2022 1 159 853
        2023 993 835

        2013'te 938 bin 725, 2014'te 926 bin 932 olurken, 2014'ten beri ilk kez 10 aylık dönemde 1 milyon barajı aşılamadı. Nüfustaki artış da göz önüne alınırsa 2023 satışlarındaki düşüş daha da çarpıcı görünüyor. 2013'te 76 milyon 667 bin 864, 2014'te 77 milyon 695 bin 904 olan nüfus, son olarak açıklanan 2022 sayımına göre 85 milyon 279 bin 553'e ulaştı. (2013'e göre 8.5 milyon, 2014'e 7.5 milyon artış)

        İlk 10 aylık satışta en yüksek rakama 1 milyon 280 bin 852 ile 2020 yılında ulaşılmıştı. Zirveye ulaşılan 2020 ile bu yılki satışların farkı yüzde 22'nin üzerinde...

        EKİM AYINDA 2014'TEN DE DÜŞÜK SATIŞ

        Sadece ekim ayı baz alındığında ise satış rakamı, 2014'ün de gerisine düşmüş durumda. 2023'te 93 bin 761 olan satış rakamı, 2014'te 95 bin 645, 2013'te 76 bin 344 olarak açıklanmıştı. 2015'ten beri ekim aylarında sürekli 100 bin barajı aşılırken en yüksek satış 2018'de 146 bin 536 olmuştu.

        Yıl Ekim ayı konut satışı
        2013 76 344
        2014 95 645
        2015 104 098
        2016 130 274
        2017 122 882
        2018 146 536
        2019 142 810
        2020 119 574
        2021 137 401
        2022 102 660
        2023 93 761
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