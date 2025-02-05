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        Haberler Gündem Güncel Efsun Aktaş bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı | Son dakika haberleri

        Efsun Aktaş bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki çocuk evinde koruma altında olan 21 aylık Efsun Aktaş'ın ölümüne ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 22:45 Güncelleme: 06.02.2025 - 00:00
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        Efsun Aktaş bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki çocuk evinde 21 aylık Efsun Aktaş'ın hareketsiz yattığını gören çocuk evi görevlileri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Efsun Aktaş, bilinci kapalı şekilde İzmit ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Talihsiz bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Efsun’un cenazesi, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Minik Efsun’un cenazesi, burada yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

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        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, çocuk evi görevlilerinin ifadelerini aldı. Öte yandan, Efsun Aktaş’ın anne ve babasının boşandığı, daha sonra bebeğin devlet korumasına alındığı öğrenildi.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

        Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamasında, “Bazı basın yayın organlarında "21 aylık bebek yurtta boğularak öldü" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Kocaeli İzmit’te Çocuk Evleri Sitesinde görevli personelin, yatağında uyuyan çocuğun nefes almadığını fark etmesi üzerine kurum personelince ivedilikle ilk müdahale yapılmış ve çocuğumuz ambulansla hastaneye götürülmüştür. Hastaneye kaldırılan çocuğumuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, bakanlığımızca detaylı inceleme için müfettiş görevlendirilmiştir. Çocuğumuzun kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek olup, inceleme sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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