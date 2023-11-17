Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu: 4 isimle ayrılık yaşanabilir!
Sezona İsmail Kartal ile iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin serisi Trabzonspor maçı ile son bulmuştu. Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız ismi katan sarı-lacivertliler ara transfer döneminde de 2-3 takviye yapmayı düşünüyor. İsmail Kartal ve ekibini zorlayacak durum ise yabancı kontenjanı sorunu nedeniyle en az 3 ya da 4 isim ile yolların ayrılacak olması. İşte olası senaryolar...
Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de ara transfer dönemine kısa bir süre kalmasıyla hareketlilik başladı.
Kadrosuna stoper ve 6 numara katmak isteyen Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal takımdan ayrılacak isimleri de belirlemeye çalışıyor.
Gündemdeki iki transferin gerçekleşmesi ve Lincoln Henrique'nin sakatlıktan döneceği göz önüne alındığında sarı lacivertli takımdaki yabancı oyuncu sayısı 17'ye çıkacak.
TFF’nin 14 yabancı kuralı gereği Fenerbahçe'de en az 3 ya da 4 futbolcuyla yollar ayrılacak.
HANGİ İSİMLERİN AYRILMASI GÜNDEMDE?
Fenerbahçe'nin sezon başındaki ilk transferi olan Ryan Kent verilen şansları iyi değerlendiremedi. İngiliz futbolcunun devre arasında başka takıma kiralamanması gündemde.
Görev aldığı maçlarda önemli katkı sağlayan Joshua King'in ise durumu biraz daha farklı. Norveçli futbolcunun kronik sakatlığı sebebiyle devamlılık sağlayamadığı için gözden çıkarılabileceği konuşuluyor.
Fenerbahçe'nin, sezon başında yeni sözleşme imzaladığı Miha Zajc, ortaya koyduğu performansla taraftarların tepkisini çekti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Zajc'la yolların ayrılması halinde ikinci yarı o kontenjanı Lincoln için kullanabileceği belirtiliyor.
Yaz transfer döneminde Edin Dzeko'nun takıma katılmasıyla birlikte yedek kalan ve ikinci plana düşen Michy Batshuayi'nin devre arasında takımdan ayrılması gündemde. Belçikalı golcü takımdan ayrılırsa yerine bir kanat forvet transfer edilecek.