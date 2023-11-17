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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Carlos Saiz'a 10 sıra grid cezası: Formula 1'de rögar kapağı skandalı! - Motor Sporları Haberleri

        Carlos Saiz'a 10 sıra grid cezası: Formula 1'de rögar kapağı skandalı!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansının ardından aracında değiştirdiği güç ünitesi sebebiyle Ferrari takımının pilotu Carlos Sainz'a 10 sıra geriden başlama cezası verildiği duyuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 15:43 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:43
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        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
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        Formula 1'de Carlos Sainz, 1. antrenman seansının ilk dakikalarında pistte yer alan rögar kapağının üzerinden geçtiği sırada, kapağın yerinden çıkarak aracın altına sert bir şekilde vurması sebebiyle otomobiline hasar verdi.

        Aynı sorunu Alpine takımının pilotu Esteban Ocon'un da yaşamasının ardından pistin kontrolü için ilk antrenman seansı iptal edilirken, ikinci antrenmanın daha uzun tutulacağı duyuruldu.

        Ferrari takımı, araçtaki hasar sebebiyle ikinci antrenman seansı öncesinde motor, batarya ve kontrol ünitesi değişikliğine gideceğini duyurdu. Yaşanan olayın pist kaynaklı bir sorun olması nedeniyle ceza alınmaması için Uluslararası Otomobil Federasyonuna (FIA) başvuruda bulunulduğu da belirtildi.

        FIA ve F1 yönetimi tarafından yapılan toplantının ardından alınan kararla güç ünitesinde sezon içerisinde değiştirilmeye izin verilen sayıyı aşan Ferrari pilotu Sainz'a, yarışa 10 sıra geriden başlama cezası verildiği ifade edildi.

        Yapılan açıklamada ise araçtaki hasarın olağanüstü şartlar sebebiyle oluşmasının göz önüne alınmasına rağmen, Formula 1 Spor Yönetmeliği'nde bu gibi durumlarda ceza verilmesinin zorunlu kılındığı vurgulandı.

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