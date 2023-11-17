Afra Saraçoğlu'nun olaylı gecesi
Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıyan Afra Saraçoğlu, şoförünün kullandığı otomobille kendisini görüntüleyen basın mensuplarını atlatmaya çalıştı. Saraçoğlu'nun şoförü gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynarken, arkadaşları da otomobilden inip muhabirlerin önünü kesti
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Afra Saraçoğlu, arkadaşlarıyla birlikte Etiler'deki bir mekânda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
Afra Saraçoğlu, daha sonra mekândan gizli bir şekilde çıkış yapmak istedi.
Bir hayli alkollü olduğu gözlenen Afra Saraçoğlu, şoförünün kullandığı otomobille kendisini görüntüleyen basın mensuplarını atlatmaya çalıştı.
Afra Saraçoğlu'nun şoförü, Etiler sokaklarında gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynarken, arkadaşları da otomobilden inip muhabirlerin önünü kesti.
Afra Saraçoğlu'nun şoförü, daha sonra basın mensuplarının üzerine otomobili sürerek oradan uzaklaştı.
Fotoğraflar: HT Magazin