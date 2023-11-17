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        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU SON DAKİKA: Meteoroloji'den Marmara için hafta sonu uyarısı! Hafta sonu İstanbul hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı?

        Meteoroloji'den Marmara için hafta sonu uyarısı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!

        Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara bölgesine hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Cumartesi günü hızı 70 km'yi bulacak olan fırtınanın, pazar günü yer yer tam fırtına biçiminde hızının 110 km'ye ulaşacağı bildirildi. Hafta sonu yurt genelinde sağanak bekleniyor. Pazar günü İç Anadolu'nun batısında kar uyarısında da bulunuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:32 Güncelleme: 17.11.2023 - 14:32
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        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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        CUMARTESİ SAĞANAK VAR

        Cumartesi günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz dışında yurt genelinde sağanak beklendiği öğrenildi. Başkent'te gündüz sıcaklığın 15, İstanbul'da 16 ve İzmir'de 18 derece olacağı belirtildi.

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        PAZAR GÜNÜ SICAKLIK DÜŞECEK

        Pazar günü Marmara'da tam fırtına uyarısında bulunulurken, İç Anadolu'nun batısında; Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'ta kar beklendiği öğrenildi. Sıcaklıkların ise gündüz Başkent'te 6, İstanbul'da 9 ve İzmir'de 13'e düşeceği uyarısında bulunuldu.

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        #hava durumu
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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